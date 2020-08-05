Международный день светофора ежегодно празднуют 5 августа. Дату выбрали неслучайно, ведь именно в этот день в 1914 году появился первый светофор в городе Кливленд.

У него было только два цвета — красный и зеленый. А когда он переключал цвета, то выдавал звуковой сигнал.

Первый трехцветный светофор с желтым цветом появился в 1920 году в Детройте. Первый светофор в Украине был установлен в 1936 году в Харькове.

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По случаю Международного дня светофора топ-5 самых необычных светофоров мира подготовили для вас Факты ICTV.

Странными светофорами богата Германия. Так, на улицах Берлина можно увидеть светофор, на котором изображен велосипед, красное сердце и желтая звезда.

Берлинский ампельман также является одним из самых известных сигналов светофора. Вместо обычного круга на нем изображен человек, который светится зеленым цветом, когда движение разрешено.

Есть уникальные светофоры с изображением Бетховена в немецком городке Бонн.

А вот светофоры для влюбленных в Вене.

В австралийском городе Мэриборо светофор украшает Мэри Поппинс.

Однако День светофора — не единственный неофициальный праздник, который отмечают в последний летний месяц. Так, согласно календарю неофициальных праздников, на 19 августа приходится Всемирный день фотографии.

Поэтому не забудьте поздравить в этот день всех причастных с праздником. Ведь фотография сегодня занимает особое место в жизни каждого из нас и является не просто отражением действительности, но и настоящим искусством.