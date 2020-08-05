5 августа отмечается необычный праздник — Международный день светофора.

Дата выбрана из-за того, что именно 5 августа 1914 года в США появился первый светофор.

Тогда на светофоре были только два цвета — красный и зеленый, а во время переключения он издавал звук.

Однако, самый первый регулирующий движение прибор был изобретен в 1868 году в Лондоне, но тогда он взорвался и поранил человека.

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Спустя 50 лет над светофором поработали и запатентовали.

Также сегодня отмечается церковный праздник в честь Почаевской иконы Божией матери. Уже более 400 лет она находится в Почаевской Лавре в Тернопольской области.

Икона считается чудотворной и может исцелять тяжелые болезни.

Еще в этот день чтили память Трофима, Феофила и тринадцати мучеников.

Именины 5 августа отмечают: Андрей, Анна, Виталий, Михаил, Трофим и Федор.

Что нельзя делать 5 августа

Спать дольше обычного

Материться

Ломать дерево калины

Ходить днем в поле

Приметы 5 августа

Роса – к хорошей погоде

Приснился хлеб – к ссоре

Церковные праздники в Украине

В Украине есть много праздников. Они делятся на официальные, неофициальные и церковные.

Главным днем в церковном календаре является Пасха. От нее зависят даты переходящих праздников. Большинство этих дат связаны с жизнью Иисуса Христа и Пресвятой Богородицы.

Факты ICTV составили церковный календарь на 2020 год, который покажет все важные даты.