5 августа отмечается необычный праздник — Международный день светофора.
Дата выбрана из-за того, что именно 5 августа 1914 года в США появился первый светофор.
Тогда на светофоре были только два цвета — красный и зеленый, а во время переключения он издавал звук.
Однако, самый первый регулирующий движение прибор был изобретен в 1868 году в Лондоне, но тогда он взорвался и поранил человека.
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Спустя 50 лет над светофором поработали и запатентовали.
Также сегодня отмечается церковный праздник в честь Почаевской иконы Божией матери. Уже более 400 лет она находится в Почаевской Лавре в Тернопольской области.
Икона считается чудотворной и может исцелять тяжелые болезни.
Еще в этот день чтили память Трофима, Феофила и тринадцати мучеников.
Именины 5 августа отмечают: Андрей, Анна, Виталий, Михаил, Трофим и Федор.
Что нельзя делать 5 августа
- Спать дольше обычного
- Материться
- Ломать дерево калины
- Ходить днем в поле
Приметы 5 августа
- Роса – к хорошей погоде
- Приснился хлеб – к ссоре
Церковные праздники в Украине
В Украине есть много праздников. Они делятся на официальные, неофициальные и церковные.
Главным днем в церковном календаре является Пасха. От нее зависят даты переходящих праздников. Большинство этих дат связаны с жизнью Иисуса Христа и Пресвятой Богородицы.
Факты ICTV составили церковный календарь на 2020 год, который покажет все важные даты.