Гороскоп на 6 августа 2020 для всех знаков зодиака окружает Раков сплетнями, Стрельцом тайнами, а с Девами откровенно говорит о тиранах и лидерах.

Овен

Суд

Овнам сегодня выпадет возможность посмотреть на все с новой стороны. Не себя в том числе, и если вам захочется после этого что-то изменить – меняйте. Все, что вы возьметесь улучшать, получится.

Телец

Перевернутый Туз посохов

Четверг по гороскопу на 6 августа будет для Тельцов полным скуки и апатии. Возможно, вас просто ничего не радует, но также вероятно, что вы просто выгорели. Слишком выкладывались в прошедшие дни. Сегодня дайте себе время отдохнуть.

Близнецы

Семерка чаш

Близнецов ждет суетливый день, и будет он таким в основном по вине самих Близнецов. Вы не знаете, что выбрать, и даже после того, как выбор сделан, постоянно переживаете о том, правильное ли решение приняли. Отложите все важные решения на день, а если это невозможно, повторяйте: принятое решение важнее правильного.

Рак

Паж мечей

Вокруг Раков кружатся сплетни, слухи и новости, пусть сомнительного происхождения, но очень интересные. Постарайтесь не утонуть в увлекательных репостах, заметках, теориях и гороскопах на 6 августа. Иначе они вытеснят из четверга всю остальную жизнь.

Лев

Перевернутая Четверка пентаклей

Львы хорошо умеют хранить то, чего добились и что заработали. Но теперь это умение играет во вред. Оглянитесь: возможно, вы держитесь за стабильность так крепко, что закрыли все шансы и даже минимальный риск. Возможно, пора принять, что иногда, кое-что, можно и потерять.

Дева

Королева посохов

Сегодня Девы все хотят взять под контроль, и под их руководством все становится лучше и происходит слово бы само собой. Самое главное – не увлекайтесь и следите за тем, чтобы из лидера не превратиться в тирана.

Весы

Двойка мечей

Сложное решение должны принять Весы, и оба варианта кажутся им недостаточно хорошими. Вы видите и риски, и выгоду. Но ни те, ни другие не перевешивают. Подождите. Завтра может появиться третий, лучший выбор. Спешить здесь ни к чему.

Скорпион

Перевернутая Императрица

Пытаясь заботиться о близких людях, Скорпионы их сегодня случайно подавляют. Отступите, дайте окружающим чуть больше свободы и ту заботу, которую хотели потратить на них, потратьте на себя. Вам тоже нужна ласка и отдых.

Стрелец

Луна

Стрельцам кажется, что их сегодня преследуют тайны, и что от них скрыто слишком многое. От этого они становятся нервными и тревожными и склонны додумывать то, чего не знают. Постарайтесь так не делать и просто спрашивать о том, в чем не уверены.

Козерог

Колесница

После долгого затишья сегодня Козероги чувствуют и желание что-то делать, и силу, нужную для этого. Вперед: берите жизнь под контроль и выполняйте то, чего всегда хотели, и о чем думали уже давно.

Водолей

Перевернутая Восьмерка мечей

Если прежде Водолеям казалось, что они в ловушке, пришло время оглянуться еще раз. Сегодня вам могут открыться совершенно новые способы решения проблем. Главное, перестаньте видеть в себе жертву и просто внимательно посмотрите по сторонам.

Рыбы

Верховная жрица

Рыбы смело могут покупать сегодня лотерейные билеты и ставить на скачках, такая сильная у них интуиция в этот четверг. Не спрашивайте себя, почему или зачем так думаете. Просто говорите и делайте первое, что приходит в голову. Скорее всего, вы будете правы.

Ознакомьтесь также с подробным гороскопом на август 2020, который для Фактов ICTV составила украинский астролог Марина Скади.

Источник: А как вам такой расклад