Instagram Reels: у видеосервиса TikTok появился конкурент

В популярной соцсети появилась новая функция Инстаграм Рилс (Instagram Reels), которая должна составить конкуренцию китайскому видеосервису TikTok.

— Инстаграм Рилс — это новый способ создавать и находить короткие и развлекательные видео в Инстаграм, — говорится в блоге компании.

Теперь пользователи, обновив приложение до последней версии, смогут записывать 15-секундные ролики с дополнительными возможностями.

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Среди инструментов, которые предлагает соцсеть для создания роликов — таймер (обратный отсчет), эффекты, добавление музыки, выравнивание (плавность) и скорость видео.

Пользователи Instagram смогут распространять такие видеоролики как публично, так и в личных сообщениях.

Возможный запрет TikTok в США

Из-за угрозы предоставления личных данных американских пользователей правительству Китая, в США могут запретить TikTok — популярный видеосервис с миллионами коротких развлекательных роликов.

В начале июля об этом высказался госсекретарь Майк Помпео, а вскоре к словами присоеденился и президент США Дональд Трамп.

Он назвал предварительную дату закрытия работы приложения — 15 сентября.

Джерело: Instagram