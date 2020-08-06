Медовый спас 2020 будут отмечать 14 августа. Этот праздник имеет постоянную дату и ежегодно совпадает с началом Успенского поста.

Факты ICTV решили рассказать о происхождении этого дня.

Каждый год украинцы отмечают три спаса — Медовый, Яблочный и Ореховый.

Даты этих праздников связаны со сбором урожая и запасом продуктов на зиму. Считается, что слово спас происходит от запасаться.

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По традиции, к 14 августа нужно полностью собрать медовый урожай. Раньше пасечники собранный урожай носили на освящение в церковь, делились медом со священниками и нуждающимися.

Те же в этот день поздравляли и чествовали пчеловодов.

Этот праздник также называют Маковеем.

По одной версии, это название происходит от мучеников Маккавеев — 14 августа день их памяти.

По другой, в этот день к меду выпекали пряники с маком. Этот спас также иногда называют Маковым.

14 августа также начинает Успенский пост.

Он будет длиться две недели — до 28 августа.

Даты и сроки можно посмотреть в календаре постов, праздников и поминальных дней на 2020 год.