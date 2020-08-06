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Факты / Lifestyle

Когда празднуют Ореховый Спас 2020

Ореховый Спас имеет несколько названий – Третий Спас, Хлебный или Спас на полотне, но всегда приходится на 29 августа. В 2020 году – это суббота.

Первый Спас (Маковея) – 14 августа, Второй (Яблочный) – 19 августа, а Третий (Ореховый) завершает цикл праздников.

С ним связывают завершение жатвы и созревание орехов. 29 августа наши предки пекли хлеб из муки нового урожая. Отсюда второе название – Хлебный.

Лениться в этот день – грех большой, потому что нужно собирать урожай и делать заготовки на зиму.

Кстати, в народе говорят, если в этом году хороший урожай орехов, то хлеб не уродится, а следующем будет все наоборот.

ЧитайтеКалендарь неофициальных праздников на 2020 год

Календарь церковных праздников

В календаре церковных праздников 2020 на август есть два непереходных двунадесятых праздника: 19 августа — Преображение Господне или Яблочный Спас и 28 августа — Успение Богородицы.

Также в августе есть многодневный Успенский пост, который начинается 14 августа и заканчивается 28 августа.

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