Преображение Господне у католиков — история и традиции праздника

Преображение Господне у католиков приходится на четверг, 6 августа. Православные христиане отмечают праздник 19 августа.

Преображение Господне является одним из крупнейших церковных праздников в году.

В народе этот праздник нарекли Яблочным Спасом. Его приурочили к сбору урожая яблок. Также есть еще одно название — Второй спас.

История праздника

Согласно писаниям Евангелии, событие Преображения состоялось накануне голгофских страданий Христа.

Иисус пошел на гору Фавор вместе со своими учениками — Иаковом, Петром и Иоанном. На горе Господь молился, а ученики, уставшие после дороги, уснули.

Проснувшись, они увидели Христа, который уже преобразился: его лицо сияло, а одежда стала белой и блестящей.

Рядом с Господом стояли пророки Илья и Моисей.

Именно в момент преображения Христос позволил трем апостолам увидеть сочетание двух проявлений в себе — человеческого и божественного.

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Традиции Яблочного спаса

Согласно традиции, священнослужители надевают на службу белые наряды, ведь именно таким стала одежда Господа.

Они символизируют вечный Божественный свет.

После службы освящают фрукты: яблоки, груши, виноград и сливы перед тем, как есть.

Согласно преданию, в знак благодарности Господу, люди приносили в Иерусалимский Храм гроздья винограда и злаки.

В августе будет еще несколько важных церковных праздников, а также многодневный Успенский пост, который начинается 14 августа и заканчивается 27 августа.

Мы составили календарь церковных праздников на август 2020, чтобы не пропустить ни одного праздника.