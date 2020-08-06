Какие страны имеют ядерное оружие и почему Украина отказалась от нее

6 августа 1945 года самолеты США сбросили атомную бомбу на японский город Хиросима, погибло более 70 тыс. человек. В память об этом мировое сообщество решило этот день года отмечать, как Всемирный день борьбы за запрещение ядерного оружия.

После атаки на Хиросиму, вторую бомбу сбросили на город Нагасаки. В последующие годы, более 200 тыс. человек умерли от различных болезней, вызванных радиацией.

Сейчас в мире ядерное оружие имеют девять стран на трех континентах Северной Америке, Европе и Азии. В свое время оно было и в Африке.

Ракеты могут базироваться как на земле, так и на море на кораблях или подводных лодках. В СССР были даже ядерные минометы — самоходки Пион, которые могли стрелять такими зарядами.

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Сейчас, страны сдерживает от использования ядерного оружия, паритет — если одна из ядерных стран запустит ядерные ракеты, ее уничтожат другие страны этим же оружием.

Кто владеет ядерным оружием

93% ядерного потенциала в США и России. По данным Ассоциации по контролю вооружений, россияне имеют около 7 тыс. Ядерных зарядов, у американцев есть 6,8 тыс. зарядов. Обе страны имеют, как стационарные баллистические ракеты, так и небольшие тактические заряды, которые могут использоваться.

В Европе есть две страны с ядерным оружием — Великобритания и Франция. В них суммарно 580 зарядов и ракет. Британцы используют их на четырех субмаринах, тогда как их соседи имеют наземные и воздушные ракеты.

Самые секретные данные о своих запасах имеет Китай. По неподтвержденным данным, у них около 500 ракет, которые можно запускать с самолетов, кораблей и железнодорожных платформ.

Индия имеет на вооружении 120 ядерных боеголовок и межконтинентальные ракеты серии Агни. Они летят на расстояние до 5 тыс. км.

Их соседи из Пакистана также разработали свою ядерную программу в середине 80-х. Сейчас у них есть 130 боеголовок малой и средней дальности.

Найболее засекреченным является Израиль. Страна не раскрывает есть ли у нее ядерные заряды, но и не опровергает эту информацию. По данным Стокгольмского международного института исследования мира у них есть 50-60 ядерных зарядов.

Страны, которые хотят ядерное оружие

Иран и Северная Корея третье десятилетие находятся под санкциями ООН за разработки ядерного оружия. Северные корейцы, по данным Ассоциации по контролю вооружений, имеют уже 10 ракет.

Иранскую ядерную программу требует свернуть США и Израиль. Последние несколько раз бомбили АЭС Бушер, где по их данным, продолжается разработка.

Страны, которые отказались от ядерного оружия

После распада Советского Союза в 1991 году Украина получила третий по величине ядерный арсенал в мире. Но за три года от него отказалась. 176 межконтинентальных баллистических ракет и стратегические бомбардировщики, способные нести ядерное оружие передали РФ.

Украина подписала Будапештский меморандум, согласно которому, РФ, США и Великобритания должны гарантировать территориальную целостность Украины. Сейчас этот меморандум не работает.

Также от советского запаса ядерного оружия отказалась Беларусь и Казахстан.

В 1990-х отказалась от 10 разработанных ракет и Южно-Африканская республика.

Переговоры о ядерном разоружении

В 80-х РФ и США подписали договор о дальнейшем сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ-III).

Срок действия соглашения истекает в феврале 2021 года. Его можно продлить еще на пять лет.

США хотят подписать новый трехсторонний договор с участием Китая, который расширяет свой ядерный арсенал. Китай отказался говорить о ядерном разоружении.

Также не участвуют в них Индия, Пакистан, Израиль и европейские страны.