6 августа Кристины отмечают день ангела. Имя с древнегреческого языка переводится как христианка.

Еще с самого детства Кристина проявляет доброту, ум, ранимость, нежность и ласковость. Она болезненно реагирует на замечания и резкие высказывания.

Кристина всегда уверена, что ее работа достойна наград и признания.

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Факты ICTV подготовили лучшие поздравления в СМС и картинках с Днем ангела Кристины.

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Милая Кристина, с праздником тебя!

Пожелать хочу я солнечного дня.

Я хочу, чтоб в жизни свет был и тепло,

Чтоб все исполнялось, чтоб тебе везло.

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Будет пусть мешок удачи,

Счастья полная корзина,

Сумочка любви в придачу,

В общем, благ тебе, Кристина.

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С днем ангела-хранителя, дорогая и милая Кристиночка! Желаем всегда быть веселой, жизнерадостной, счастливой, прекрасной душой и телом. Сегодня твои именины и в это день желаем самого светлого настроения.

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Очаровательная Кристина сегодня празднует именины! С днем ангела спешим поздравить и пожелания оставить. Быть милой, нежной, доброй, славной.

Церковные праздники в Украине

Украинцы ежегодно отмечаютм множество праздников. Они делятся на официальные, неофициальные и церковные.

Главным праздником в календаре является Пасха. От нее зависят даты переходящих праздников. Большинство этих дат связаны с жизнью Иисуса Христа.

Факты ICTV составили церковный календарь на 2020 год, который покажет все важные даты.