День строителя 2020 выпадает на 9 августа. Дату празднуют ежегодно во второе воскресенье августа.

Указ об учреждении праздника был подписан Леонидом Кучмой. Это произошло в 1993 году.

Эту дату отмечают строители и работники промышленности стройматериалов.

Если у вас есть знакомые или родственники, которые работают на стройке или организовывают этот процесс, то обязательно поздравьте их с праздником. Это может быть электронная открытка в месседжер, звонок по телефону или СМС.

Факты ICTV подготовили лучшие СМС ко Дню строителя 2020.

Желаем вам строек больших, перспективных,

В семейном строительстве — действий активных,

Огромного счастья в любви и в работе!

Пусть радость приносит все то, чем живёте!

***

Создатель домов в деревнях, городах,

Здоровье держи крепче в ловких руках,

Будь счастлив, успешен и весел всегда,

Событий чтоб ярких ждала череда.

Желаем, строитель, тебе мы признанья,

Любви, вдохновения и процветанья!

***

С Днем строителя! На радость,

Пусть дома-дворцы растут!

А доход и благодарность

Пусть от них не отстают!

***

С Днем строителя, создатели уюта,

Пусть несет вам счастье каждая минута!

Помогает вдохновенье в вашем деле,

Чтобы здания на солнышке блестели!

За труды достойно пусть вас награждают,

Дома — ценят, на работе — уважают!

***

Дом построить — важное умение,

Из земли он сам не прорастет!

Не найти на стройке ни мгновения,

Чтобы протереть под каской пот.

Я тебе желаю вдохновения,

Пусть тебе в труде всегда везет!

Календарь праздников на 2020 год

В Украине ежегодно отмечаются разнообразные праздники. Их принято разделять на государственные и неофициальные.

Первая категория дарит украинцам дополнительные выходные и отмечается на общенациональном уровне, а вторая просто напоминает о важных профессиях или днях в истории.

Полный календарь праздников на 2020 год смотрите в материале Фактов ICTV.