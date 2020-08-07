День строителя 2020 выпадает на 9 августа. Дату празднуют ежегодно во второе воскресенье августа.
Указ об учреждении праздника был подписан Леонидом Кучмой. Это произошло в 1993 году.
Эту дату отмечают строители и работники промышленности стройматериалов.
Если у вас есть знакомые или родственники, которые работают на стройке или организовывают этот процесс, то обязательно поздравьте их с праздником. Это может быть электронная открытка в месседжер, звонок по телефону или СМС.
Факты ICTV подготовили лучшие СМС ко Дню строителя 2020.
Желаем вам строек больших, перспективных,
В семейном строительстве — действий активных,
Огромного счастья в любви и в работе!
Пусть радость приносит все то, чем живёте!
***
Создатель домов в деревнях, городах,
Здоровье держи крепче в ловких руках,
Будь счастлив, успешен и весел всегда,
Событий чтоб ярких ждала череда.
Желаем, строитель, тебе мы признанья,
Любви, вдохновения и процветанья!
***
С Днем строителя! На радость,
Пусть дома-дворцы растут!
А доход и благодарность
Пусть от них не отстают!
***
С Днем строителя, создатели уюта,
Пусть несет вам счастье каждая минута!
Помогает вдохновенье в вашем деле,
Чтобы здания на солнышке блестели!
За труды достойно пусть вас награждают,
Дома — ценят, на работе — уважают!
***
Дом построить — важное умение,
Из земли он сам не прорастет!
Не найти на стройке ни мгновения,
Чтобы протереть под каской пот.
Я тебе желаю вдохновения,
Пусть тебе в труде всегда везет!
Календарь праздников на 2020 год
В Украине ежегодно отмечаются разнообразные праздники. Их принято разделять на государственные и неофициальные.
Первая категория дарит украинцам дополнительные выходные и отмечается на общенациональном уровне, а вторая просто напоминает о важных профессиях или днях в истории.
Полный календарь праздников на 2020 год смотрите в материале Фактов ICTV.