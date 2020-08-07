8 августа 2020 года — одна из зеркальных дат, которая выпадает в этом году.

Нумеролог Светлана Корченко рассказала, чего не стоит делать в этот день, а какие правила лучше соблюдать.

— Я бы посоветовала очень тщательно в этот день соблюдать нормы, рамки, правила, законы, потому что день опасен. Стоит немножко нарушить законодавство, даже правила дорожного движения, и это может нести за собой какие-то фатальные последствия, — рассказывает нумеролог.

Однако в целом день будет хорошим ведь 8 — это символ равновесия.

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А вот что еще лучше не делать в этот день, так это заключать браки.

— Хоть зеркальные даты считаются достаточно красивыми с точки зрения написания и с точки зрения визуализации, но повторяющиеся цифры, кроме пятерки, всегда несут некую негативную энергетику. Я бы не советовала в эти даты заключать брак — это не есть гарантия долгой и счастливой совместной жизни, — утверждает Светлана Корченко.

Конечно, есть исключения, но в большинстве случаев браке разваливается.

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