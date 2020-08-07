Гороскоп на 7 августа 2020 для всех знаков зодиака предлагает Водолеям ошибаться, Овнам работать, а Близнецов так и вовсе не узнает с первого раза – очень уж они изменились.

Овен. Восьмерка посохов

Конец рабочей недели, но Овны все никак не могут угомониться. И знаете, и не нужно. Если вам что-то интересно – выясняйте, придумывайте, воплощайте. Не стоит ждать понедельника, все интересное делайте прямо сейчас.

Телец. Четверка посохов

Тельцы устали за неделю, и пятницу им лучше всего провести спокойно. Может подвернуться возможность для маленькой спонтанной вечеринки – хватайтесь за нее и празднуйте, все, что угодно. Вам просто нужно немного отдыха.

Близнецы. Суд

Сегодня Близнецам легко проснуться новым человеком. И этому новому человеку гороскоп на 7 августа для всех знаков зодиака обещает в основном хорошее. Вам будут помогать все и во всем, искренне и не ожидая ничего взамен.

Рак. Верховная жрица

Все вокруг говорит Ракам, что нужно действовать, и быстро. Но вот что. Если ваш внутренний голос говорит ждать – ждите. Сегодня он в вас громкий, сильный и в основном точнее понимает ситуацию, чем все остальные. Слушайте только его.

Лев. Пятерка посохов

По гороскопу на 7 августа Львы могут начать и победить в каком-нибудь споре, дружеском соревновании. Разжечь в окружающих дух соперничества, который не успокоится еще очень долго. А могут и не начать. Сегодня выбор за вами. Что вы сделаете – так и будет.

Дева. Рыцарь пентаклей

Дев ждет озарение, что все, что кажется простым, на самом деле тоже требует вложений сил и времени. Творчество, учеба, работа, отношения, мир в душе – во все нужно вкладываться. Как только вы это поймете и начнете – все сразу наладится и станет хорошо.

Весы. Тройка пентаклей

Уже долгое время Весам хочется начать что-то новое, создать что-то с нуля, воплотить идею, которая давно не дает покоя. Этот день настал, воплощайте. Только помните, что все получится быстрее и лучше, если вы позовете с собой кого-то в это приключение.

Скорпион. Справедливость

Скорпионам гороскоп на 7 августа вручает карту Справедливости, а с ней вместе напоминание: не бойтесь говорить то, что думаете. Когда вы правы – вы правы независимо от того, обидит ли это кого-то или нет. Будьте честны с собой и другими, и только потом уже вежливы.

Стрелец. Пятерка мечей

Распри и ссоры могут затевать сегодня Стрельцы, причем в основном как способ спастись от скуки. Подумайте о том, что вы делаете. Стравливать людей смешно, но только последствия все равно потом прилетят к вам же. Оно вам надо?

Козерог. Девятка пентаклей

Очень сложно расслабиться Козерогам. Они хоть и понимают, что добились всего сами, и что имеют полное право отдохнуть, а все равно не могут, боятся. Смотрите: ничто никуда не денется. Вам нужен отдых, чтобы набраться сил и стать еще лучше. А потому отдыхайте так же старательно, как работали.

Водолей. Восьмерка мечей

Водолеи чувствуют себя зажатыми со всех сторон. Но на самом деле единственный, кто загнал вас в рамки – это вы. Как только вы позволите себе быть немного свободнее, станет лучше. Дайте себе право на ошибку – и тиски исчезнут.

Рыбы. Семерка посохов

Все вокруг сегодня знают лучше, как и что правильно делать Рыбам. Сопротивляйтесь и помните: если что-то и так работает для вас – значит, оно работает. Это ваша жизнь и ваши решения, а потому удобно с ними должно быть вам, а не всем остальным.

Гороскоп 2020 на август

Первая половина месяца будет очень напряженной, но вторая — принесет много приятных сюрпризов.

Большинство знаков зодиака ощутят по-настоящему радость и счастье.

Астролог Марина Скади составила гороскоп 2020 на август.

Источник: А как вам такой расклад