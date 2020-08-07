Международный день пива: польза напитка, как его выбрать и сколько он стоит

Сегодня, 7 августа, отмечается Международный день пива. В этот праздник в мире пиво льется рекой.

Услышав название пива, на ум приходят две вещи – счастье и здоровье.

Часто люди пьют этот напиток, когда празднуют какое-то счастливое событие в жизни.

Некоторые люди пьют его, чтобы оставаться здоровыми. Кстати, на этот счет есть множество подтверждений.

Защищает глаза и кости: польза пива

Согласно исследованиям, доза в 350 мл пива в день (не больше) может приносить пользу благодаря витамину B1, который необходим для адекватной работы центральной и периферической нервной систем, заявила бывший министр здравоохранения Украины Ульяна Супрун.

Пить пиво полезно пожилым людям, страдающих остеопорозом, ведь небольшое количество напитка поддерживает развитие костей. Дело в синтетическом силиконе, который содержится в напитке, говорится в исследовании.

Другое исследование показало, что одна бутылка пива, которую выпивают люди в зрелом возрасте, защищает их глаза, ведь пивные антиоксиданты могут предотвращать повреждение митохондрий.

Также пиво в организме повышает уровень липопротеидов высокой плотности в организме, то есть “хорошего холестерина”. Об этом также есть исследование.

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Эль против портера: как выбрать качественное пиво и сколько оно стоит

Большинство из нас выросли на каком-нибудь лагере. Это чистый, свежий и легкий напиток – идеальный вариант в солнечный день.

И хотя хороший крафтовый лагер чаще всего попадает в точку, существует огромный мир пива, который можно исследовать.

Крафтовое пиво — это наиболее современный украинский алкогольный продукт, который идет в ногу с мировыми тенденциями. Поэтом выбирать советуем именно его.

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Эль, портер, пшеничное пиво – все это комбинируется пивоварами, что человек мог найти напиток для любого настроения и для любого сезона.

“Достойное” крафтовое пиво в Украине можно купить за 30-60 грн (0,33 л.).