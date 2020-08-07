Успение праведной Анны ежегодно отмечается 7 августа. В этот день принято почитать мать Девы Марии и бабушку Иисуса Христа Святую Анну.

В честь праматери Сына Божьего установили этот церковный праздник.

История праздника

Согласно сказаниям, Анна родилась в семье священника. В юные годы стала женой потомка царя Давида Иоакима.

Пара вела праведную жизнь, но Господь не даровал им детей. 50 лет они жили без потомков, что на то время считалось очень постыдным.

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Они постоянно молили Бога о ребенке. Однажды Анна пообещала, что если Господь подарит ее ребенка, она принесет его ему в дар. И чудо свершилось: уже немолодая Анна родила дочь, которую назвали Марией.

Как и обещала, Анна воспитывала девочку только до трех лет, а затем отдала ее в Храм. Она и ее муж стали свидетелями введения их дочери в Храм Божий.

Анна умерла в возрасте 79-ти лет, день ее памяти установили 7 августа.

Традиции праздника

Святая Анна считается покровительницей всех женщин. Поэтому 7 августа издавна считается женским днем.

В этот день женщины не работали. Они могли посвятить его домашним делам, отдыху или молитвам.

Кроме того, Анна считается покровительницей плодовитости. В этот день женщины, которые не могут родить, просят Святую Анну даровать им детей.

Календарь церковных праздников и постов на 2020 год

В году много церковных праздников, самыми большими среди которых считаются Рождество Христово, Пасха и Троица.

Кроме того, есть посты, во время которых принято ограничивать себя в еде, развлечениях и молиться.

Календарь церковных праздников и постов на 2020 год смотрите на Фактах ICTV.