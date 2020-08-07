Как сделать пиво в домашних условиях — два рецепта

Чтобы сделать домашнее пиво не нужно покупать мини-пивоварню или заканчивать специализированные курсы. Достаточно иметь немного смекалки и не бояться экспериментировать.

Все что нужно это большая кастрюля, одна поездка в супермаркет и вдохновение.

Факты ICTV публикуют два простых рецепта домашнего пива.

Классическое светлое пиво

Рецепт классического пива из хмеля и солода самый простой в приготовлении.

Для приготовления 20 литров нужно:

5 кг ячменного солода;

20 л воды;

50 г пивных дрожжей;

5 стаканов шишек хмеля;

150 г сахара;

1 ложка соли.

Для начала замочите солод и оставьте на 10-12 часов. Далее настойку нужно посыпать солью и кипятить два часа. К ней добавить хмель и продолжить варить его 20 минут.

Так вы получите пивное сусло. Его следует процедить и охладить до комнатной температуры. Далее всыпать сахара и дрожжей. Благодаря им напиток станет алкоголем и будет традиционный запах пива.

Смесь нужно перемешать и снова оставить настаиваться 12-18 часов. Далее разлить содержимое в бутылки и через сутки хмельной напиток готов.

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Классическое темное пиво

Элитные темные сорта напитка вполне реально приготовить на обычной кухне.

Для приготовления 20 литров нужно:

20 л воды;

по кг пшеницы, ячменя, ржи, овса;

60 г цикория;

0,5 кг сухого хмеля;

1 кг сахара;

цедра лимона.

Для начала надо обжарить на сковородке рожь, пшеницу и овес. Ориентироваться нужно на коричневый цвет. Далее их размалываем до состояния порошка в экстракторе или обычной кофемолке.

Порошок смешиваем с сахаром и высыпаем в 10 л воды. Ставим на огонь на 15 минут. Прилив воду, добавляем все ингредиенты по списку.

Далее варим на маленьком огне четыре часа, доливая воду, которая испаряется. Важно — вода должна быть кипятком.

Далее охлаждаем, процеживаем через марлю и оставляем в темном помещении на 14 дней. Затем разливаем в бутылки и оставляем их еще на 30 дней.

Но помните — употреблять алкоголь нужно ответственно!

От чего лечит пиво

Пиво может помочь вылечить симптомы простуды, мигрени и даже диареи.

Также можно лечить ревматизм и даже сбросить лишние килограммы, если соблюдать пивную диету.

Но важно понимать, что это народные рецепты и отношения к медицине они не имеют.