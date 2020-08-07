Сегодня, 7 августа, православные верующие отмечают Успение праведной Анны, матери Богородицы. В народе этот день назывался Анна летняя.
Славяне сегодня прогнозировали погоду на зиму: какая погода на Анну до обеда, такая зима до декабря; какая погода после обеда, такая погода после декабря.
7 августа именины отмечают: Макар, Александр, Николай, Анна.
Народные приметы на 7 августа
- Зимой будет много снега, если сегодня светлая и теплая погода.
- Зима будет холодной и ранней, если утром холодно.
- Раннюю зиму также прогнозируют аисты, которые собираются в стаи.
- Муравьи резко увеличивают муравейники — зима будет достаточно холодной.
Читайте: Календарь праздников на август 2020
Что нельзя делать
- Те, кто ругаются и скупятся в этот день, навлекают на себя беду.
- Запрещено чинить обувь и одежду, оставлять ребенка одного в комнате и пересаживать цветы.
Приближается Успение Пресвятой Богородицы
Один из двенадцати главных церковных праздников — Успение Пресвятой Богородицы — верующие будут отмечать в 2020 году 28 августа.