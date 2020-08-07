Сегодня, 7 августа, православные верующие отмечают Успение праведной Анны, матери Богородицы. В народе этот день назывался Анна летняя.

Славяне сегодня прогнозировали погоду на зиму: какая погода на Анну до обеда, такая зима до декабря; какая погода после обеда, такая погода после декабря.

7 августа именины отмечают: Макар, Александр, Николай, Анна.

Народные приметы на 7 августа

Зимой будет много снега, если сегодня светлая и теплая погода.

Зима будет холодной и ранней, если утром холодно.

Раннюю зиму также прогнозируют аисты, которые собираются в стаи.

Муравьи резко увеличивают муравейники — зима будет достаточно холодной.

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Что нельзя делать

Те, кто ругаются и скупятся в этот день, навлекают на себя беду.

Запрещено чинить обувь и одежду, оставлять ребенка одного в комнате и пересаживать цветы.

Приближается Успение Пресвятой Богородицы

Один из двенадцати главных церковных праздников — Успение Пресвятой Богородицы — верующие будут отмечать в 2020 году 28 августа.