Международный день пива празднуют, в пятницу, 7 августа и мы предлагаем вам список с трех закусок к пиву, от которых растет живот.

Вяленое мясо

Ингредиенты: 500 г нежирной свинины или телятины, 4 ст. ложки соевого соуса, 0,25 ч. ложки черного перца, 2 зубчика чеснока, 0,5 ч. ложки соли, 1 ст. ложка имбиря (тертого или сушеного), 1 ст. ложка карри.

Мясо заморозить и порезать тонкими пластинами (2-4 мм), смазать маринадом (смесью всех специй), поставить в холодильник на 6-8 часов. Выложить в электросушку на 4 часа, затем перевернуть и еще 2 часа сушить.

Мясо готово, если оно упругое, гнется и не ломается. Можно хранить до 4 недель при комнатной температуре или дольше в холодильнике.

Чипсы диетические

Ингредиенты: 2-3 картофелины, специи, соль.

Картофель почистить, порезать кружочками как можно тоньше. Выложить одним слоем на пергамент или смазанную маслом тарелку, посыпать специями.

Поставить в микроволновую печь на 3-5 мин до легкого зарумьянення, переложить на бумажное полотенце. Если картофель прилипает, кусочки надо промыть под проточной водой и высушить бумажным полотенцем.

Читайте: Украинский алкоголь: феномен водки и крафтового пива

Острые картофельные дольки

Ингредиенты: 4 картофелины, соль, 2 ч. ложки сладкой паприки, 0,5 ч. ложки смеси перцев, 2 ст. ложки масла.

Картофель порезать вдоль на 8 частей. Влить в миску масло, соль, специи, перемешать, добавить картофель и еще раз перемешать. Выложить на устланный пекарской бумагой или силиконовым ковриком противень. Выпекать в разогретой до 200ºС духовке 25 мин, затем перевернуть на другую сторону и печь еще 25 мин.

Польза пива

Пить пиво полезно пожилым людям, страдающих остеопорозом, ведь небольшое количество напитка поддерживает развитие костей. Дело в синтетическом силиконе, который содержится в напитке, говорится в исследовании.

Другое исследование показало, что одна бутылка пива, которую выпивают люди в зрелом возрасте, защищает их глаза, ведь пивные антиоксиданты могут предотвращать повреждение митохондрий.