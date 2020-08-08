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Факты / Lifestyle

День войск связи 2020: поздравления в открытках

День войск связи 2020 в Украине отмечают 8 августа.

Войска связи отвечают за бесперебойное обеспечение всех видов необходимой связи.

Кроме военных операций, также войска связи использовали для ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС: связисты находились в зоне поражения для предоставления связи спасательным бригадам.

Профессиональным праздником День войск связи стал в 2000 году.

Читайте: Календарь неофициальных праздников на 2020 год

Факты ICTV публикуют лучшие поздравительные открытки с Днем войск связи 2020.

День войск связи 2020: поздравления в открытках

День войск связи 2020: поздравления в открытках

День войск связи 2020: поздравления в открытках

День войск связи 2020: поздравления в открытках

День войск связи 2020: поздравления в открытках

Для удобства Факты ICTV публиковали календарь выходных дней в августе.

Так, украинцы получат один дополнительный выходной из-за празднования Дня независимости 24 августа.

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