День войск связи 2020: поздравления в открытках

День войск связи 2020 в Украине отмечают 8 августа.
Войска связи отвечают за бесперебойное обеспечение всех видов необходимой связи.
Кроме военных операций, также войска связи использовали для ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС: связисты находились в зоне поражения для предоставления связи спасательным бригадам.
Профессиональным праздником День войск связи стал в 2000 году.
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Факты ICTV публикуют лучшие поздравительные открытки с Днем войск связи 2020.
Для удобства Факты ICTV публиковали календарь выходных дней в августе.
Так, украинцы получат один дополнительный выходной из-за празднования Дня независимости 24 августа.