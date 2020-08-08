День войск связи ежегодно отмечается 8 августа. Дата профессионального праздника установлена указом президента Украины №154/2000 от 1 февраля 2000 года.

С тех пор начали в этот день поздравлять военнослужащих, работающих связистами.

Ко Дню войск связи Факты ICTV приготовили лучшие поздравления в СМС.

Читайте: Календарь праздников на август 2020

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С Днем военного связиста

Мы тебя поздравляем.

Мира и здоровья

В этот день тебе желаем!

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С Днем войск связи

Вас поздравить хотим!

Пусть будет чистым ваш эфир,

А вы — здоровы и невредимы.

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С Днем военного связиста!

Пусть успех приходит быстро.

И в работе непростой

Будет радостный настрой.

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Пока такие связисты у нас на службе

Не страшны никакие сюрпризы.

Хочу пожелать вам верной дружбы,

Мирной и счастливой жизни.

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Связь уверенно держи

И работой дорожи.

Ждут тебя почет, признание

За твой труд и за старания.

Календарь неофициальных праздников на 2020 год

В Украине есть ряд неофициальных дат, когда профессиональные праздники отмечают представители той или иной сферы.

Кроме того, есть интересные праздники, которые нельзя отнести к государственным или церковных, например, Всемирный день поцелуя или шоколада.

Полный календарь неофициальных праздников на 2020 год смотрите на Фактах ICTV.