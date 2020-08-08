Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Lifestyle

День войск связи: лучшие поздравления в СМС

День войск связи ежегодно отмечается 8 августа. Дата профессионального праздника установлена указом президента Украины №154/2000 от 1 февраля 2000 года.

С тех пор начали в этот день поздравлять военнослужащих, работающих связистами.

Ко Дню войск связи Факты ICTV приготовили лучшие поздравления в СМС.

Читайте: Календарь праздников на август 2020

***

С Днем военного связиста
Мы тебя поздравляем.
Мира и здоровья
В этот день тебе желаем!

***

С Днем войск связи
Вас поздравить хотим!
Пусть будет чистым ваш эфир,
А вы — здоровы и невредимы.

***

С Днем военного связиста!
Пусть успех приходит быстро.
И в работе непростой
Будет радостный настрой.

***

Пока такие связисты у нас на службе
Не страшны никакие сюрпризы.
Хочу пожелать вам верной дружбы,
Мирной и счастливой жизни.

***

Связь уверенно держи
И работой дорожи.
Ждут тебя почет, признание
За твой труд и за старания.

Календарь неофициальных праздников на 2020 год

В Украине есть ряд неофициальных дат, когда профессиональные праздники отмечают представители той или иной сферы.

Кроме того, есть интересные праздники, которые нельзя отнести к государственным или церковных, например, Всемирный день поцелуя или шоколада.

Полный календарь неофициальных праздников на 2020 год смотрите на Фактах ICTV.

Теги:
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка