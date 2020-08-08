День войск связи ежегодно отмечается 8 августа. Дата профессионального праздника установлена указом президента Украины №154/2000 от 1 февраля 2000 года.
С тех пор начали в этот день поздравлять военнослужащих, работающих связистами.
Ко Дню войск связи Факты ICTV приготовили лучшие поздравления в СМС.
Читайте: Календарь праздников на август 2020
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С Днем военного связиста
Мы тебя поздравляем.
Мира и здоровья
В этот день тебе желаем!
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С Днем войск связи
Вас поздравить хотим!
Пусть будет чистым ваш эфир,
А вы — здоровы и невредимы.
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С Днем военного связиста!
Пусть успех приходит быстро.
И в работе непростой
Будет радостный настрой.
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Пока такие связисты у нас на службе
Не страшны никакие сюрпризы.
Хочу пожелать вам верной дружбы,
Мирной и счастливой жизни.
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Связь уверенно держи
И работой дорожи.
Ждут тебя почет, признание
За твой труд и за старания.
Календарь неофициальных праздников на 2020 год
В Украине есть ряд неофициальных дат, когда профессиональные праздники отмечают представители той или иной сферы.
Кроме того, есть интересные праздники, которые нельзя отнести к государственным или церковных, например, Всемирный день поцелуя или шоколада.
Полный календарь неофициальных праздников на 2020 год смотрите на Фактах ICTV.