Гороскоп на 8 августа 2020 для всех знаков зодиака утешает Тельцов, назначает Раков ведьмаками, а Весы склоняет сходить на свидание.

Овен

Десятка мечей

Овны в выходные не входят, а вваливаются, сраженные тяжелыми буднями. Не заставляйте себя сегодня ничего делать. Хочется лежать – лежите. Скоро станет полегче, но пока что просто отдыхайте.

Телец

Перевернутая Десятка чаш

Гороскоп на 8 августа отмечает, что Тельцов сегодня сильно может угнетать то, как их понимание счастья не совпадает с общепринятым. Не расстраивайтесь. Общепринятое – это среднее по палате. Если вы счастливы – то счастливы. Это единственное, что важно.

Близнецы

Королева пентаклей

Близнецов ждет благостный день. Они чуть ленивы, добры и их преследует желание сделать всем вокруг комфортно и хорошо. Сегодня хорошо быть рядом с вами, единственное, о чем нужно помнить – создайте немного комфорта и себе тоже.

Рак

Перевернутая Двойка мечей

Сегодня Раков может парализовать необходимость сделать выбор. Это выбор уровня Ведьмака – выбирать приходится из двух зол, и какое из них меньшее, сразу не разобрать. Но не сделав его, с места вам не сдвинуться. Удачи и сил вам, Раки.

Лев

Перевернутая Восьмерка посохов

Львов каждый встречный попытается втащить в совершенно ненужный конфликт. Гороскоп на 8 августа для всех знаков зодиака напоминает: вы всегда можете отказаться и не участвовать. Не во всех битвах вы нужны.

Дева

Король пентаклей

В порыве внезапной и необъяснимой щедрости Девы могут помогать далеким и близким, знакомым и первым встречным. Не бойтесь, что раздадите и поможете слишком много. Все, что вы сделаете сегодня, вернется потом к вам.

Весы

Отшельник

Субботу Весам гороскоп на 8 августа советует провести, запланировав свидание с самими собой. Приготовьте свою любимую еду, посмотрите свой любимый фильм, начните снова вести дневник. Там в вас скопилось много интересного, вам понравится.

Скорпион

Королева мечей

Как только Скорпионов будет захлестывать эмоциями, им стоит думать о Королеве мечей. Ставьте на первое место разум, постарайтесь удержать под контролем эмоции. Каждый раз, когда хочется снести кому-нибудь голову с плеч, считайте до десяти или читайте про себя стих про Бармаглота.

Стрелец

Перевернутая Четверка пентаклей

Стрельцы очень боятся отпускать то, что у них есть. Это касается и денег, и людей – всего. Этот страх от неуверенности, а не от недоверия, но со стороны это непонятно. Попытайтесь это объяснить, если не сможете пересилить себя и отпустить хотя бы немногое.

Козерог

Маг

Сегодня Козерогам может казаться, что они способны на все. Так вот это не кажется. Это и правда так – в вас скопилось столько желаний, энергии, всего, что все успело закипеть и жажда действий, немедленных и громких, рвется из вас.

Водолей

Шестерка чаш

Водолеям можно ни о чем сегодня не волноваться. Это хороший, спокойный день, и все, что у вас не будет получаться сразу, получится очень быстро. Как будто кто-то помогает вам – если не делом, то советом, напоминанием, взглядом.

Рыбы

Туз пентаклей

В субботу Рыбы обретают способность превращать все в золото. Такую себе прогулку, приевшуюся игру, шапочных знакомых. Все станет лучше, если только вы захотите, чтобы стало лучше.

Гороскоп на август

В подробном гороскопе на август 2020 украинский астролог Марина Скади рассказала Фактами ICTV, чего стоит ожидать знакам зодиака в последнем месяце лета.

Ситуация в начале августа будет не из легких, однако уже во второй половине месяца ожидается немало приятных сюрпризов, люди почувствуют радость и полноту счастья.

Наиболее выгодным месяц станет для Близнецов, Стрельцов и Рыб.

Источник: А как вам такой расклад