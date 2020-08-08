Ежегодно в Украине 8 августа отмечают День войск связи. Праздновать его начали еще с 2000 года, а 8 августа выбрали не случайно.
Именно в этот день в 1920 году в Киеве начали готовить связистов на Киевских военно-инженерных курсах.
В мире 8 августа ежегодно отмечается Всемирный день кошек. Его начали праздновать по инициативе фонда Animal Welfare в 2002 году, чтобы привлечь внимание к проблеме бездомных животных.
Именины 8 августа празднуют Федор, Сергей, Прасковья.
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По народному календарю, на 8 августа приходится Ермолаев день. В этот день начинали собирать яблоки, но есть их нельзя было до Яблочного Спаса.
Народные приметы на 8 августа:
- Если утром холодная роса — днем будет дождь.
- Мухи кусаются или лягушки на берегу прыгают — к дождю.
- Кот рядом лег — к богатству и удаче.
- Если в этот день на запястье связать красную нить, то это принесет силу и здоровье.
Что нельзя делать 8 августа:
- Женщинам запрещается выходить в поле, на огород, а также шить и вязать.
- Не рекомендуется браться за рискованные финансовые проекты.
Последний летний порадует нас праздничными днями. В частности, согласно церковному календарю на август, 28 числа православные христиане будут отмечать один из самых больших праздников — Успение Пресвятой Богородицы.
Также в августе празднуют три Спаса — Медовый, Яблочный и Ореховый.