Ежегодно в Украине 8 августа отмечают День войск связи. Праздновать его начали еще с 2000 года, а 8 августа выбрали не случайно.

Именно в этот день в 1920 году в Киеве начали готовить связистов на Киевских военно-инженерных курсах.

В мире 8 августа ежегодно отмечается Всемирный день кошек. Его начали праздновать по инициативе фонда Animal Welfare в 2002 году, чтобы привлечь внимание к проблеме бездомных животных.

Именины 8 августа празднуют Федор, Сергей, Прасковья.

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По народному календарю, на 8 августа приходится Ермолаев день. В этот день начинали собирать яблоки, но есть их нельзя было до Яблочного Спаса.

Народные приметы на 8 августа:

Если утром холодная роса — днем ​​будет дождь.

Мухи кусаются или лягушки на берегу прыгают — к дождю.

Кот рядом лег — к богатству и удаче.

Если в этот день на запястье связать красную нить, то это принесет силу и здоровье.

Что нельзя делать 8 августа:

Женщинам запрещается выходить в поле, на огород, а также шить и вязать.

Не рекомендуется браться за рискованные финансовые проекты.

Последний летний порадует нас праздничными днями. В частности, согласно церковному календарю на август, 28 числа православные христиане будут отмечать один из самых больших праздников — Успение Пресвятой Богородицы.

Также в августе празднуют три Спаса — Медовый, Яблочный и Ореховый.