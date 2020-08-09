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Факты / Lifestyle

День строителя — поздравления в открытках

День строителя в Украине отмечают во второе воскресенье августа. В 2020 году он приходится на 9 число.

Праздник имеет советские корни, потому что установлен еще во времена Никиты Хрущева — в 1955 году. Однако это лишь подчеркивает важность профессии строителя, поскольку именно их руками созданы все памятники архитектуры и обычные дома, в которых живем мы с вами.

В независимой Украине День строителя стал официальным праздником в 1993 году. Соответствующий указ №273/93 подписал президент.

Читайте: Календарь неофициальных праздников на 2020 год

Факты ICTV предлагают поздравить с Днем строителя всех, кто работает в этой сфере, открыткой из нашей подборки.

День будівельника - листівка

День будівельника - листівка

День будівельника - листівка

День будівельника - листівка

День будівельника - листівка

9 августа – профессиональный праздник также у ветеринаров. А до конца месяца будут еще у археологов, пасечников, дальнобойщиков и шахтеров.

Эти и другие праздники собраны в календаре на август 2020.

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