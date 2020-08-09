День святого Пантелеймона: поздравления в СМС

День святого Пантелеймона православные верующие ежегодно отмечают 9 августа.

В первую очередь с праздником Пантелеймона надо поздравлять медиков и военнослужащих.

Великомученик Пантелеймон является одним из самых почитаемых православных святых.

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Для того, чтобы поздравить всех близких, Факты ICTV публикуют лучшие поздравления с праздником Пантелеймона целителя в СМС.

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Поздравляем с праздником Пантелеймона! Молитвами целителя Пантелеймона пусть исцелит Бог все болезни и подарит благодать для всей семьи!

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Пантелеймон — настоящий покровитель воинов и врачей. Поздравляю с Днем Пантелеймона и желаю много добра, счастья и семейного согласия, пусть все болезни проходят твой дом!

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Пусть святой великомученик Пантелеймон никогда не оставляет в беде, дарит крепкое здоровье и хранит всю твою семью! С праздником Пантелеймона!

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С днем ​​Пантелеймона! Смелости, верности и преданности в твоей нелегком деле. Помни, что святой целитель Пантелеймон — это твой покровитель, который всегда рядом!

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Всех православных поздравляю с праздником Пантелеймона! Крепкого здоровья, радости и счастья!

Церковный календарь на август 2020

В докладном православном календаре на август 2020 Факты ICTV собрали главные праздники последнего месяца лета.

В следующую пятницу, 14 августа, верующие будут отмечать Маковея или Медовый Спас.

Через несколько дней после этого, 19 августа, будет праздник Преображение Господне или Яблочный Спас.