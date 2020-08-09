День строителя в Украине приходится на 9 августа — воскресенье. Его празднуют ежегодно во второе воскресенье августа.

К поздравлениям с Днем строителя присоединился президент Украины Владимир Зеленский.

— Сегодня рад поздравить с профессиональным праздником строителей. Ваша работа всегда вызывает уважение и восхищение, ведь ее смысл — в создании и развитии новой качественной инфраструктуры нашей страны, — написал он.

Президент добавил, что в этом году началась масштабная Национальная программа Большое строительство.

Читайте: День строителя: лучшие поздравления в СМС

Это не только тысячи километров дорог, но и новые школы, детсады, отделения экстренной медицинской помощи, медицинские амбулатории и современные спортивные комплексы.

— Мы строим Украину вместе — это не только амбиция или мечта, это — план действий. Строим каждый день, несмотря на то, что этот труд иногда является нелегким. И мы верим в успех Украины! Уверен, что профессионализм и мастерство строителей будут способствовать дальнейшему развитию нашего государства.

Факты ICTV предлагают поздравить с Днем строителя всех, кто работает в этой сфере, открыткой с нашей подборки.