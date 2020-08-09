В Украине ежегодно во второе воскресенье августа отмечают День работников ветеринарной медицины.
В мире отмечают Международный день коренных народов мира. Праздник установили в 1994 году на Генеральной Ассамблее ООН.
Также во второе воскресенье августа отмечается День строителя.
9 августа верующие чтят память христианского святого Пантелеймона, который был бескорыстным врачом.
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Именины: Иван, Николай, Платон, Герман, Анфиса.
Народные приметы на 9 августа:
- Если ребенок съест капусту в этот день, то обучение будет хорошо даваться.
- Травы, собранные в этот день, обладают целебными свойствами.
- Кузнечики прыгают и стрекочут — к сухой и ясной погоде.
Что нельзя делать 9 августа:
- Нельзя заниматься домашними делами.
- Нельзя отказывать в помощи голодным и больным.
- Нельзя есть яблоки.
Последний летний порадует нас праздничными днями. В частности, согласно церковному календарю на август, 28 числа православные христиане будут отмечать один из самых больших праздников — Успение Пресвятой Богородицы.
Также в августе празднуют три Спаса — Медовый, Яблочный и Ореховый.