В Украине ежегодно во второе воскресенье августа отмечают День работников ветеринарной медицины.

В мире отмечают Международный день коренных народов мира. Праздник установили в 1994 году на Генеральной Ассамблее ООН.

Также во второе воскресенье августа отмечается День строителя.

9 августа верующие чтят память христианского святого Пантелеймона, который был бескорыстным врачом.

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Именины: Иван, Николай, Платон, Герман, Анфиса.

Народные приметы на 9 августа:

Если ребенок съест капусту в этот день, то обучение будет хорошо даваться.

Травы, собранные в этот день, обладают целебными свойствами.

Кузнечики прыгают и стрекочут — к сухой и ясной погоде.

Что нельзя делать 9 августа:

Нельзя заниматься домашними делами.

Нельзя отказывать в помощи голодным и больным.

Нельзя есть яблоки.

Последний летний порадует нас праздничными днями. В частности, согласно церковному календарю на август, 28 числа православные христиане будут отмечать один из самых больших праздников — Успение Пресвятой Богородицы.

Также в августе празднуют три Спаса — Медовый, Яблочный и Ореховый.