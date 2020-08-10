День ангела Анастасии: поздравления в открытках и СМС

10 августа — День ангела Анастасии. Это имя имеет древнегреческие корни и переводится как воскресшая или возвращенная к жизни.

Обладательницы этого имени очень добры и доверчивы, иногда даже слишком, что позволяет другим манипулировать ими. У Анастасий развито воображение, они нередко обладают талантами в рисовании, фотографии, литературе или музыке.

В День ангела Анастасии Факты ICTV приготовили лучшие поздравления в открытках и СМС.

Читайте: Календарь праздников на август 2020

Поздравления с Днем ангела Анастасии в открытках

Поздравления с Днем ангела Анастасии в СМС

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В День ангела Анастасии

Желаю радости и тепла.

Любви взаимной, много счастья,

Чтоб жизнь прекрасною была!

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С Днем ангела-хранителя

Хочу поздравить Настю!

Здоровья ей желаю.

Любви, удачи и счастья.

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С Днем ангела, наша Настя,

Поздравления принимай.

Мы тебе желаем счастья,

На земле пусть будет рай.

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Настя, судьба вернет тебе сторицей:

Любовь, веру и твою доброту.

Пусть жизнь позволит собою насладиться,

Не теряй душевную красоту.

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Анастасия, поздравляем!

Ты — словно солнца яркий свет.

От всей души тебе желаем

Красивой быть, как лилий цвет!

Календарь церковных праздников на 2020 год

Каждый год украинцы отмечают ряд праздников, среди которых государственные, церковные и неофициальные.

Дни ангелов или именины относятся к церковным.

Полный календарь церковных праздников на 2020 год смотрите на Фактах ICTV.