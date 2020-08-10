PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Lifestyle

День ангела Ирины: поздравления в открытках и СМС

День ангела Ирины отмечают 10 августа, в честь преподобной Ирины Капподакийской.

Ирина (Эйрена) — древнегреческое имя, которое переводится как спокойствие, мир.

Женщины с именем Ирина отличаются своей верностью, нежностью в отношениях с близкими и аналитическим умом для решения сложных ситуаций.

Читайте: Календарь неофициальных праздников на 2020 год

Мы собрали для вас лучшие открытки и СМС-поздравления с Днем ангела Ирины.

День ангела Ирины: поздравления в открытках и СМС

День ангела Ирины: поздравления в открытках и СМС

День ангела Ирины: поздравления в открытках и СМС

День ангела Ирины: поздравления в открытках и СМС

День ангела Ирины: поздравления в открытках и СМС

***

С Днем ангела Ирины! Искренне тебя поздравляем и желаем процветания, здоровья и безграничного счастья! Пусть зло обходит стороной, а достаток приходит в дом без стука!

***

Ирочка, поздравляем с Днем ангела! Пусть твой ангел-хранитель всегда будет с тобой и предохраняет он несчастий, неудач и неприятностей! Пусть судьба дарит много любви, улыбок и душевного уюта!

***

Поздравляем с именинами! Желаем здоровья крепкого, семейного счастья и радости безграничной. Пусть твой ангел всегда летит за тобой, бережет тебя от неприятностей и приносит удачу.

***

С Днем ангела Ирины! Светлого неба, радостных мгновений и побед на каждом шагу!

Православный календарь на август 2020

Для удобства Факты ICTV публиковали церковный календарь на август 2020, где собрано много праздников последнего месяца лета.

Главное церковный праздник месяца — Успение Пресвятой Богородицы — верующие будут отмечать 28 августа.

Теги:
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх