День ангела Ирины: поздравления в открытках и СМС

День ангела Ирины отмечают 10 августа, в честь преподобной Ирины Капподакийской.

Ирина (Эйрена) — древнегреческое имя, которое переводится как спокойствие, мир.

Женщины с именем Ирина отличаются своей верностью, нежностью в отношениях с близкими и аналитическим умом для решения сложных ситуаций.

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Мы собрали для вас лучшие открытки и СМС-поздравления с Днем ангела Ирины.

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С Днем ангела Ирины! Искренне тебя поздравляем и желаем процветания, здоровья и безграничного счастья! Пусть зло обходит стороной, а достаток приходит в дом без стука!

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Ирочка, поздравляем с Днем ангела! Пусть твой ангел-хранитель всегда будет с тобой и предохраняет он несчастий, неудач и неприятностей! Пусть судьба дарит много любви, улыбок и душевного уюта!

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Поздравляем с именинами! Желаем здоровья крепкого, семейного счастья и радости безграничной. Пусть твой ангел всегда летит за тобой, бережет тебя от неприятностей и приносит удачу.

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С Днем ангела Ирины! Светлого неба, радостных мгновений и побед на каждом шагу!

Православный календарь на август 2020

Для удобства Факты ICTV публиковали церковный календарь на август 2020, где собрано много праздников последнего месяца лета.

Главное церковный праздник месяца — Успение Пресвятой Богородицы — верующие будут отмечать 28 августа.