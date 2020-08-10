День ангела Елены празднуют несколько раз в год, в том числе 10 августа. Имя означает светлая, избранная. Поэтому все Елены женственные, терпеливые, умные и красивые.
Особенно популярным имя было среди древнерусской знати. В частности, стоит только вспомнить образ Елены Прекрасной, который не раз упоминался в различных произведениях.
Заступницей всех Елен является святая великомученица Елена, которая, как и ее отец, погибла за христианскую веру.
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По случаю праздника Факты ICTV также подготовили поздравления с днем ангела Елены в открытках и СМС.
С Днем ангела тебя, Елена,
От всего сердца поздравляю,
Добра, удачи и любви
От всего сердца я желаю.
***
С днем Ангела, Лена! Пусть он помогает,
От бед и невзгод бережет и спасает!
Все неприятности предотвратит
И за здоровьем твоим зорко следит!
***
С Днем Ангела сердечно поздравляю!
Пусть бережет он от беды тебя,
Еще, конечно, Леночка, желаю
Большого счастья, радости, тепла.
Поздравления в открытках
Поздравлять с праздничными датами в августе друг друга придется еще не раз.
В частности, согласно календарю праздников на август, 24 числа украинцы будут отмечать главный государственный праздник — День независимости Украины.