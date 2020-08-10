День ангела Елены празднуют несколько раз в год, в том числе 10 августа. Имя означает светлая, избранная. Поэтому все Елены женственные, терпеливые, умные и красивые.

Особенно популярным имя было среди древнерусской знати. В частности, стоит только вспомнить образ Елены Прекрасной, который не раз упоминался в различных произведениях.

Заступницей всех Елен является святая великомученица Елена, которая, как и ее отец, погибла за христианскую веру.

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По случаю праздника Факты ICTV также подготовили поздравления с днем ангела Елены в открытках и СМС.

С Днем ангела тебя, Елена,

От всего сердца поздравляю,

Добра, удачи и любви

От всего сердца я желаю.

***

С днем Ангела, Лена! Пусть он помогает,

От бед и невзгод бережет и спасает!

Все неприятности предотвратит

И за здоровьем твоим зорко следит!

***

С Днем Ангела сердечно поздравляю!

Пусть бережет он от беды тебя,

Еще, конечно, Леночка, желаю

Большого счастья, радости, тепла.

Поздравления в открытках

Поздравлять с праздничными датами в августе друг друга придется еще не раз.

В частности, согласно календарю праздников на август, 24 числа украинцы будут отмечать главный государственный праздник — День независимости Украины.