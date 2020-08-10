Приватбанк запустил биометрические POS-терминалы FacePay24, которые позволяют оплачивать покупки при отсутствии карты с помощью идентификации лица.
Для использования сервиса клиентам банка необходимо установить на смартфон обновленное приложение Privat24 и активировать оплату FacePay24, а затем сделать три снимка с разных ракурсов и привязать к ним выбранную банковскую карту.
Как работает эта функция:
- вводим суму
- выбираем Оплата лицом
- смотрим на фронтальную камеру терминала
- нажимаем кнопку Оплатить
- подтверждаем операцию вводом пин-кода.
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— FacePay24 использует одну из ведущих в мире систем автоматического распознавания лиц Amazon Rekognition и обеспечивает полную безопасность персональных данных клиентов, включая технические и физические контроли, шифрование данных при хранении и передаче, – отметили в пресс-службе.
По словам руководителя направления обслуживания торговых предприятий Приватбанка Евгения Васильцова, оплата лицом на данный момент доступна на 260 POS-терминалах Android PAX, и к концу 2020 года банк планирует запустить в Украине 7 700 FacePay24.
Согласно данным Нацбанка Украины, Приватбанк на 1 июля 2020 года по размеру общих активов (576,388 млрд грн) занимал 1-е место среди 75 действовавших в стране банков.
Таким образом Приватбанк возглавил рейтинг наиболее прибыльных украинских банков. Второе место занял Ощадбанк.