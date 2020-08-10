Современные книги-бестселлеры, которые изменили литературный мир – в материале Фактов ICTV.

1. Исчезнувшая Гиллиана Флинна

Роман-триллер Гиллиана Флинна интригует с первых страниц. Книга Исчезнувшая показала, что любые семейные взаимоотношения могут лечь в основу остросюжетного детектива, благодаря чему вошла в список бестселлеров по версии авторитетных изданий Publishers Weekly и The New York Times.

Сюжет разворачивается вокруг непростой семейной жизни Ника Данна и его жены Эми. Однажды Эми бесследно исчезает. Полиция находит в доме множество улик: следы борьбы, кровь, и подозревает, что женщина мертва. Все указывает на причастность Ника к убийству жены. Но что на самом деле случилось с Эми, и кто окажется истинным виновником в этой запутанной истории?

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2. Девушка с татуировкой дракона Стига Ларссона

Тайна исчезновения юной родственницы не дает покоя богатому промышленному магнату. Он предпринимает последнюю в жизни попытку разыскать женщину и поручает расследование журналисту Микаэлю Блумквисту. Вскоре он понимает, что проблема даже сложнее, чем кажется на первый взгляд.

3. Дом, в котором… Мариам Петросян

Роман в жанре магического реализма, в котором Мариам Петросян описала жизнь закрытого социума на примере дома-интерната для детей –инвалидов и рассказала об особенностях адаптации новичков в сложившимся коллективе.

Получилось яркое, животрепещущее описание Дома и его обитателей. Для каждого в доме есть своя кличка – Сфинкс, Слепой, Лорд, Табаки, Македонский, Черный. Порой в этом загадочном месте происходит больше событий, чем вне его стен за целую человеческую жизнь.

4. Зеленая миля Стивена Кинга

События знаменитого романа Стивена Кинга переносят в 1932 год. Главный герой – Пол Эджкомб – работает надзирателем федеральной тюрьмы в штате Луизиана в особом блоке E, в котором содержатся преступники, приговоренные к смертной казни.

Однажды в блок E попадает высокий темнокожий мужчина Джон Коффи, которого признали виновным в смерти детей. У него доброе сердце и он наделен особым даром исцелять от болезней. Офицеры с каждым днем убеждаются, что Джон Коффи не мог совершить страшное преступление. Однажды правда раскроется, и это кардинально изменит жизни всех героев романа.

5. Бегущий за ветром Халеда Хоссейни

Дебютный роман американского писателя афганского происхождения Халеда Хоссейни занял третью строчку в рейтинге бестселлеров США.

Проникновенная история о дружбе и верности, о предательстве и искуплении, которая произошла в Кабуле накануне войны. Два мальчика из разных миров, которые разделяет пропасть. Один вырос в аристократической семье, а второй – в нищете и вынужден был тяжело работать с самого детства. Их дружбе не суждено было продлиться долго, но каждый пронес это чувство через всю жизнь.

6. Узкая дорога на дальний север Ричарда Флэнагана

Это история непростой жизни и борьбы австралийских военнопленных, которые вынуждены работать на строительстве известной Дороги смерти между Бангкоком и Рангуном. Там погибли тысячи людей от адских условий труда, голода, одолевающего и тело, и разум, и всепоглощающей тоски по дому.

Это глубоко личное для автора творение, поскольку роман основан на истории его собственного отца, который был одним из выживших строителей Дороги смерти. Прежде чем рукопись попала в печать, Ричард Флэнаган уничтожил пять готовых вариантов, так непросто было соблюдать писательскую дистанцию. В итоге книга была удостоена Букеровской премии.

7. Шантарам Грегори Дэвида Робертса

Шантарам – одна из самых известных современных книг-бестселлеров последнего десятилетия. Основой романа послужили события собственной жизни автора. Как и сам Дэвид Робертс, главный герой Шантарама много лет нарушал законы, страдал от наркотической зависимости, совершил ряд ограблений и был приговорен австралийским властями к девятнадцати годам заключения.

На второй год тюрьмы главной герой убежал в Бомбей, где стал фальшивомонетчиком и контрабандистом, торговал оружием и участвовал в разборках индийской мафии. Здесь же, в далекой Индии, он нашел настоящую любовь.

8. Песнь Льда и Пламени Джорджа Мартина

Серия фэнтези-романов Джорджа Мартина моментально стала бестселлером после выхода первого сезона сериала Игра престолов. Автор создал целую вымышленную вселенную Вестерос, в которой знатные семейства борются за власть в Семи королевствах и право восседать на Железном троне.

Историк по профессии, Джордж Мартин ярко прорисовал характеры героев, детально описал политические интриги и украсил романы эпичными сражениями. И конечно, Песнь льда и пламени наполнена полетами на драконах, сражениями с Белыми ходоками и атмосферой приближающейся долгой зимы.

9. 1Q84 Харуки Мураками

Произведения японского писателя Харуки Мураками переведены на пятьдесят языков и признаны бестселлерами во всем мире. 1Q84 рассказывает о поиске психологической опоры в сложном, запутанном и дезориентированном современном мире. Харуки Мураками на примере главных героев – учителя математики Тэнго и инструктора фитнес-клуба Аомамэ – поднимает сложные вопросы любви, веры и религии, обличает духовную пропасть между поколениями отцов и детей.

10. Вся ваша ненависть Энджи Томаса

В 2017 году эта книга попала на первое место в списке бестселлеров The New York Times. Энджи Томас рассказывает историю шестнадцатилетней школьницы Старр Картер. Девушка живет в бедном районе, а учится в богатой престижной школе. Хрупкий мостик между двумя мирами рушится, когда прямо на глазах полицейские убиваю ее друга детства Халиля.

Убийство стало национальной сенсацией. Одни считают убитого парня преступником, наркоторговцем, а другие устраивают шествия в его честь. Теперь все хотят выяснить, что же случилось в ту злополучную ночь? Старр – единственная, кто знает правду, и теперь в ее руках собственная жизнь и судьбы других людей.

Многим читателям близок по духу жанр фэнтези, который рассказывает о вечной борьбе добра и зла, и переносит в удивительный мир, наполненный драконами, эльфами вампирами и другими мифическими существами. Лучшие книги в жанре фэнтези – смотрите в подборке Фактов ICTV.