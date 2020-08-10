Август, 10, 2020 в 9:55

Погода в Украине на неделю будет с дождями и грозами.

Во вторник, 11 августа, почти по всей территории страны прогнозируется незначительное похолодание и дожди. На Западе, Севере, Центре ожидаются дожди с грозами. Днем температура воздуха прогреется от +24° до +29°. Ночью — от +13° до +17°.

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На Востоке на Юге синоптики прогнозируют облачную погоду с прояснениями. Столбики термометров днем покажут от +27° до +31°, ночью — от +16° до +22°.

В среду, 12 августа, в Украине будет облачно с прояснениями. Во Львовской, Тернопольской и Черновицкой областях ожидаются ливни с грозами. В других западных областях ожидается преимущественно солнечная погода. Днем температура воздуха составит от +21° до +24°.

На Севере и в Центре воздух прогреется до +27° днем и до +17° ночью. В восточных и южных областях синоптики прогнозируют дожди с грозами, температура будет колебаться от +25° до +31°.

В четверг, 13 августа, в Украине будет солнечно. Температура воздуха днем будет от +20° до +28°, ночью — от +10° до +16°.

В пятницу, 14 августа, на всей территории страны также будет преобладать солнечная погода.

На Западе, Севере и в Центре синоптики прогнозируют снижение температуры. Днем столбики термометров поднимутся до +24°, ночью до +13°.

На Востоке на Юге температурные показатели будут от +22° до +27° днем и от +12° до +16° ночью.

Погода на август

Погода в августе 2020 прогнозируется жаркой и засушливой в начале месяца, а начиная с 18 числа в Украине наступит похолодание.

Столбики термометров будут колебаться от +28° до + 34°. Существенных осадков не прогнозируется. В южных, центральных и восточных областях погода будет засушливая и жаркая к середине второй декады августа.