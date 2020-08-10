В сентябре 2020 года планируется ежегодная презентация компании Apple.

Ожидается, что мероприятие пройдет в онлайн режиме.

Первое слово будет за главой компании Тимом Куком. По словам инсайдеров, Apple планирует презентовать девять новинок.

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Среди смартфонов 5,4-дюймовый iPhone 12, 6,1-дюймовые iPhone 12 Max и iPhone 12 Pro, а также 6,7-дюймовый iPhone 12 Pro Max.

Также представят новый iPad и смарт-часы Apple Watch 6, которым приписывают несколько размеров и датчик измерения уровня кислорода в крови.

Кроме того, на презентации покажут AirTag — брелок, который поможет отыскать разные предметы и гаджеты. Компания также презентует долгожданную беспроводную зарядку AirPower.

iOS 14 от Apple

В июля компания Apple выпустила первую публичную бета-версию iOS 14, а также iPadOS 14.

iOS 14 и iPadOS 14 представили в конце июня, после этого их тестировали разработчики.

Компания по-прежнему планирует выпустить финальную версию iOS и iPadOS 14.0 этой осенью.

Источник: Mydrivers