Ретроградный Уран: гороскоп для всех знаков зодиака

Период ретроградного Урана приходится на 16 августа и продлится до 21 января 2021 года.

Это очень сложный и особый период, поэтому астролог Марина Скади (Marina Sokolova). составила подробный гороскоп для всех знаков зодиака, чтобы понимать, что ждет людей в это время.

С 11 по 15 августа Уран останавливается и готовится перейти в фазу ретроградного движения. Стационарность Урана дает целенаправленный поток энергии, приходит озарение и неожиданное решение проблем.

С 16 августа 2020 года по 10 января 2021 года, Уран находится в фазе ретроградного движения в знаке Тельца, который связан с финансами и имуществом. Огромный выброс энергии, которую производит Уран при ретроградности, можно использовать для значительных перемен в своей жизни.

Уран ответственен за катаклизмы, природные бедствия с мощнейшими разрушениями. Энергия Урана значительно влияет на мировые циклы, политические ситуации в стране и в мире.

С 11 по 17 января 2021 года Уран остановится, будет готовиться переходить в прямолинейное движение. Многим станет легче сконцентрироваться на деле и добиться быстрых результатов.

Гороскоп для Овнов

Для Овнов период ретроградности Урана будет не простым, но после этого, уже в январе 2021 года, вам откроются новые возможности. В ближайшие месяцы направьте свою энергию на решение тех дел, которые тянутся уже несколько лет, но пока не принесли желаемого результата.

Возможно, придется с чем-то смириться, закрыть бесперспективные проекты и отпустить ситуацию, но это освободит пространство для новых перспектив. Не упустите свой шанс начать новую жизнь.

Гороскоп для Тельцов

У Тельцов активизируются сверхспособности, что делает их восприимчивыми к тонким энергиям и космическим влияниям. Многие обнаружат у себя совершенно новые черты характера, осмеляться на то, на что до этого не решались.

Уран движется по вашему знаку – по Тельцу, высвобождает огромные внутренние силы, которые позволят решительно изменить жизненную ситуацию. Но этот период не будет гармоничным и размеренным – придется много работать, если хотите улучшить качество своей жизни.

Чтобы не пострадала ваша социальная сфера жизни, следует сдерживать свои чувства и эмоции. Вторая половина месяца принесет гармонию и возможность исправить и улучшить то, что неверно сделано ранее.

Гороскоп для Близнецов

Близнецы устремлены в будущее, получают приглашение присоединиться к какому либо общественному объединению или коллективу, интегрироваться в социум и заявить о себе. Вы многое можете сказать и охватить большое пространство.

У вас возникает острое желание быть свободным духом. Стараетесь изо всех сил, чтобы избежать любых навязываемых вам ограничений и формальностей. В этот период Близнецы могут стать перед выбором — жить ли в городе или в сельской местности.

Гороскоп для Раков

Для представителей знака Рака возможнос­ти вряд ли будут очевидными, но к началу 2021 года, прине­сут вам признание или положение лидера.

В этот период вы столкнетесь с ситуациями, которые помогут вам по­нять, насколько динамичным и полным жизни вы спо­собны быть, или же дадут вам шанс изменить направле­ние, в котором вы движетесь. К другим возможностям относится шанс найти друзей, вступить в группы, занять более благоприятное или престижное положение — либо с помощью друзей, либо в связи с ними.

Гороскоп для Львов

Львы проходят определенные испытания, возникают препятствия, но вы научитесь управлять ситуациями или контролировать их. Порой, возникают хаос и постоян­ные вызовы, но они не обязательно свидетельствуют о том, что вам необходимо сменить нынешний курс или оставить попытки добиться своих целей.

По­скольку потенциал ситуаций непредсказуем и неожидан, к ним трудно подготовиться. Сохранить свое руководя­щее положение или статус будет непросто. Но вы можете и должны быть готовы к борьбе за свою целостность, принципы и решения.

Гороскоп для Дев

Девам удача может улыбнуться из-за какого-либо промаха кого-то из ближнего окружения, но часто, вам сложно контролировать или корректировать ситуацию в своих интересах. Основное внимание в этот период стоит уделить развитию вашей индивидуальности, благо­приятной возможности проявить вашу волю.

Если вы хотите карьерного роста, то ждете приятных новостей.

Гороскоп для Весов

То, что было источником удовлетворения для представителей знака Весы, пере­стает играть прежнюю роль. Возможно, вам предстоит неожиданное расставание, которое заставит вас самосто­ятельно заботиться о себе, или же вы можете взбунто­ваться и двинуться в совершенно ином направлении в поисках лучшей жизни.

Вы не в состоянии смириться с отказами и ограничениями. Поскольку речь идет не о поиске эмоционального удов­летворения, эти события оказывают влияние на личные взаимоотношения. Вам будет трудно общаться с теми, кто не дает вам альтернативы.

Гороскоп для Скорпионов

Скорпионов внут­ренние противоречия могут подтолкнуть к непред­сказуемым действиям. Обстоятельства побуждают вас дей­ствовать таким образом, что выдает душевное смятение. Это период очистки и глубинных трансформаций.

Вероятно расставание с человеком или предметом, имеющим для вас большое значение. Это расставание может быть вашим собственным неожиданным решени­ем или же вы будете вынуждены смириться с ним и в результате направитесь по совершенно новому, неожи­данному пути.

Гороскоп для Стрельцов

У многих Стрельцов исчезает желание преподавать, выступать на публике, представлять интересы других людей. Возникает острое желание в свободе и независимости, обстоятельства складываются благоприятно для того, чтобы стать формальным лидером и проявлять свои творческие способности.

Всевозможные посты и должности, следование нормам и правилам, вызывает внутренний протест. Стрельцы стремятся к жизненному успеху, проявляют активную жизненную позицию в среде единомышленников, отказываются от консервативных подходов и получают новые благоприятные возможности.

Гороскоп для Козерогов

Горизонт расширится, и перед Козерогом откроется новая жизнь, к которой он стремился от всего сердца. Присутствует некоторое беспокойство, но собрав всю свою энергию и целеустремленно преодолевая стоящие на пути препятствия, вы

можете создать что-нибудь значимое и долгосрочное.

Особенно благоприятным будет этот период для деятельности, которая в основе имеет что-либо необычное и эксцентричное. Некоторые Козероги неожиданно получают возможность вырваться из серой массы и очутиться в центре, добиться признания публики.

Гороскоп для Водолеев

У Водолеев происходят серьезные изменения в жизни, возможны неожиданности разного характера. Знаменует период важной реорганизации ваших дел, интересов, сферы самореализации. Также, возможны расставания, разлуки, разводы и разрывы дружеских отношений.

Только сильные личности и те, кто обладает хорошей способностью приспосабливаться ко всем обстоятельствам, будут застрахованы от жизненных неприятностей. В это время возможны вспышки конфликтов между представителями разных поколений (дети – родители).

Гороскоп для Рыб

Для представителей знака Рыбы это длительный, важный период, благоприятный выявлению и применению вашего творческого потенциала и личных достоинств. Может принести неординарные события, способствует исследованиям, поиску оригинальных решений, внедрению уникальных технологий и методов в выбранной вами области.

Вы обретаете большую свободу действий. Встречи с новыми людьми, вдохновенный труд, внезапно открывшиеся перспективы, способствуют успеху.

Ретроградный Уран

Уран — планета, которая славится своей непредсказуемостью. Под ее влиянием происходят внезапные события, ломаются стереотипы, разрываются давно устоявшиеся рамки. В этот период приходит божественное озарение и неожиданное решение проблемы.