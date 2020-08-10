Ретроградный Уран: гороскоп для всех знаков зодиака

Период ретроградного Урана приходится на 16 августа и продлится до 21 января 2021 года.
Это очень сложный и особый период, поэтому астролог Марина Скади (Marina Sokolova). составила подробный гороскоп для всех знаков зодиака, чтобы понимать, что ждет людей в это время.
С 11 по 15 августа Уран останавливается и готовится перейти в фазу ретроградного движения. Стационарность Урана дает целенаправленный поток энергии, приходит озарение и неожиданное решение проблем.
С 16 августа 2020 года по 10 января 2021 года, Уран находится в фазе ретроградного движения в знаке Тельца, который связан с финансами и имуществом. Огромный выброс энергии, которую производит Уран при ретроградности, можно использовать для значительных перемен в своей жизни.
Уран ответственен за катаклизмы, природные бедствия с мощнейшими разрушениями. Энергия Урана значительно влияет на мировые циклы, политические ситуации в стране и в мире.
С 11 по 17 января 2021 года Уран остановится, будет готовиться переходить в прямолинейное движение. Многим станет легче сконцентрироваться на деле и добиться быстрых результатов.
Гороскоп для Овнов
Для Овнов период ретроградности Урана будет не простым, но после этого, уже в январе 2021 года, вам откроются новые возможности. В ближайшие месяцы направьте свою энергию на решение тех дел, которые тянутся уже несколько лет, но пока не принесли желаемого результата.
Возможно, придется с чем-то смириться, закрыть бесперспективные проекты и отпустить ситуацию, но это освободит пространство для новых перспектив. Не упустите свой шанс начать новую жизнь.
Гороскоп для Тельцов
У Тельцов активизируются сверхспособности, что делает их восприимчивыми к тонким энергиям и космическим влияниям. Многие обнаружат у себя совершенно новые черты характера, осмеляться на то, на что до этого не решались.
Уран движется по вашему знаку – по Тельцу, высвобождает огромные внутренние силы, которые позволят решительно изменить жизненную ситуацию. Но этот период не будет гармоничным и размеренным – придется много работать, если хотите улучшить качество своей жизни.
Чтобы не пострадала ваша социальная сфера жизни, следует сдерживать свои чувства и эмоции. Вторая половина месяца принесет гармонию и возможность исправить и улучшить то, что неверно сделано ранее.
Гороскоп для Близнецов
Близнецы устремлены в будущее, получают приглашение присоединиться к какому либо общественному объединению или коллективу, интегрироваться в социум и заявить о себе. Вы многое можете сказать и охватить большое пространство.
У вас возникает острое желание быть свободным духом. Стараетесь изо всех сил, чтобы избежать любых навязываемых вам ограничений и формальностей. В этот период Близнецы могут стать перед выбором — жить ли в городе или в сельской местности.
Гороскоп для Раков
Для представителей знака Рака возможности вряд ли будут очевидными, но к началу 2021 года, принесут вам признание или положение лидера.
В этот период вы столкнетесь с ситуациями, которые помогут вам понять, насколько динамичным и полным жизни вы способны быть, или же дадут вам шанс изменить направление, в котором вы движетесь. К другим возможностям относится шанс найти друзей, вступить в группы, занять более благоприятное или престижное положение — либо с помощью друзей, либо в связи с ними.
Гороскоп для Львов
Львы проходят определенные испытания, возникают препятствия, но вы научитесь управлять ситуациями или контролировать их. Порой, возникают хаос и постоянные вызовы, но они не обязательно свидетельствуют о том, что вам необходимо сменить нынешний курс или оставить попытки добиться своих целей.
Поскольку потенциал ситуаций непредсказуем и неожидан, к ним трудно подготовиться. Сохранить свое руководящее положение или статус будет непросто. Но вы можете и должны быть готовы к борьбе за свою целостность, принципы и решения.
Гороскоп для Дев
Девам удача может улыбнуться из-за какого-либо промаха кого-то из ближнего окружения, но часто, вам сложно контролировать или корректировать ситуацию в своих интересах. Основное внимание в этот период стоит уделить развитию вашей индивидуальности, благоприятной возможности проявить вашу волю.
Если вы хотите карьерного роста, то ждете приятных новостей.
Гороскоп для Весов
То, что было источником удовлетворения для представителей знака Весы, перестает играть прежнюю роль. Возможно, вам предстоит неожиданное расставание, которое заставит вас самостоятельно заботиться о себе, или же вы можете взбунтоваться и двинуться в совершенно ином направлении в поисках лучшей жизни.
Вы не в состоянии смириться с отказами и ограничениями. Поскольку речь идет не о поиске эмоционального удовлетворения, эти события оказывают влияние на личные взаимоотношения. Вам будет трудно общаться с теми, кто не дает вам альтернативы.
Гороскоп для Скорпионов
Скорпионов внутренние противоречия могут подтолкнуть к непредсказуемым действиям. Обстоятельства побуждают вас действовать таким образом, что выдает душевное смятение. Это период очистки и глубинных трансформаций.
Вероятно расставание с человеком или предметом, имеющим для вас большое значение. Это расставание может быть вашим собственным неожиданным решением или же вы будете вынуждены смириться с ним и в результате направитесь по совершенно новому, неожиданному пути.
Гороскоп для Стрельцов
У многих Стрельцов исчезает желание преподавать, выступать на публике, представлять интересы других людей. Возникает острое желание в свободе и независимости, обстоятельства складываются благоприятно для того, чтобы стать формальным лидером и проявлять свои творческие способности.
Всевозможные посты и должности, следование нормам и правилам, вызывает внутренний протест. Стрельцы стремятся к жизненному успеху, проявляют активную жизненную позицию в среде единомышленников, отказываются от консервативных подходов и получают новые благоприятные возможности.
Гороскоп для Козерогов
Горизонт расширится, и перед Козерогом откроется новая жизнь, к которой он стремился от всего сердца. Присутствует некоторое беспокойство, но собрав всю свою энергию и целеустремленно преодолевая стоящие на пути препятствия, вы
можете создать что-нибудь значимое и долгосрочное.
Особенно благоприятным будет этот период для деятельности, которая в основе имеет что-либо необычное и эксцентричное. Некоторые Козероги неожиданно получают возможность вырваться из серой массы и очутиться в центре, добиться признания публики.
Гороскоп для Водолеев
У Водолеев происходят серьезные изменения в жизни, возможны неожиданности разного характера. Знаменует период важной реорганизации ваших дел, интересов, сферы самореализации. Также, возможны расставания, разлуки, разводы и разрывы дружеских отношений.
Только сильные личности и те, кто обладает хорошей способностью приспосабливаться ко всем обстоятельствам, будут застрахованы от жизненных неприятностей. В это время возможны вспышки конфликтов между представителями разных поколений (дети – родители).
Гороскоп для Рыб
Для представителей знака Рыбы это длительный, важный период, благоприятный выявлению и применению вашего творческого потенциала и личных достоинств. Может принести неординарные события, способствует исследованиям, поиску оригинальных решений, внедрению уникальных технологий и методов в выбранной вами области.
Вы обретаете большую свободу действий. Встречи с новыми людьми, вдохновенный труд, внезапно открывшиеся перспективы, способствуют успеху.
Ретроградный Уран
Уран — планета, которая славится своей непредсказуемостью. Под ее влиянием происходят внезапные события, ломаются стереотипы, разрываются давно устоявшиеся рамки. В этот период приходит божественное озарение и неожиданное решение проблемы.