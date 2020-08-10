Отдых в Турции 2020: жилье, цены и карантин

Отдых в Турции в 2020 году — один из лучших вариантов. Из-за пандемии коронавируса, многие до сих пор не готовы принимать туристов. Но Турция с 1 июля решила иначе и начала принимать украинцев.
Факты ICTV собрали всю информацию об этой уникальной стране.
Карантин в Турции
Сейчас в Турции зафиксировано 210 тыс. случаев коронавируса. Умерло 5,3 тыс. человек, излечилось около 190 тыс.
В стране действует масочный режим и ограничения при передвижении между регионами. Также обязательным является соблюдение социальной дистанции.
В помещениях туристы должны быть в масках и соблюдать дистанцию. Блюда на шведском столе оградят защитными экранами и подаваться только официантами.
Правила прилета в Турцию
В Турции из-за пандемии введены особые правила для туристов. В аэропортах действуют медицинские центры, где нужно пройти освидетельствование на наличие симптомов Covid-19. В случае выявления тут же сдать бесплатный ПЦР-тест.
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По возвращении из Турции, обсервация не нужна.
Страхование туристов в Турции
Для въезда в страну нужно стандартное медицинское страхование, которое входит в договор с туроператором. Кроме этого, с 1 июля действует специальное страхование от коронавируса.
Есть три вида страхования:
- за €15 (покрывает лечение на €3 тыс.);
- за €19 (покрывает лечение на €5 тыс.);
- за €23 (покрывает лечение на €7 тыс.).
Тариф могут включить в страхование от туроператора.
Где отдыхать в Турции
Турция — это старинные города, которые видели древних греков, персов и византийцев. Антиохийский и Аланские горы, плавно переходят в Средиземное море.
Пляжи в стране в основном из гальки, но бывают песчаные.
Горная Алания подходит для активного отдыха, тогда как Измир предлагает нежиться под солнцем на пляже.
Жемчужиной Турции является город Стамбул, расположенный одновременно в Европе и Азии. Это город котов, древних зданий времен Византийской империи и современный деловой центр страны.
Важной частью турецкой культуры являются базары. Они на каждом шагу, поэтому здесь можно дешево приобрести самые разнообразные вещи — от специй к одежде.
Наиболее известные сувениры — сладости, изделия из кожи, кальяны и различные национальные аксесуары.
Погода в Турции
Летом в Турции стоит жара в районе 33-35 градусов тепла. Через горную местность на курортах, жара легко переносится.
Цены на перелеты
Стоимость билетов на самолет начинается от 5 тыс. грн на прямые рейсы из Киева в курортные города Анталия, Кемер и Самсун.
Дешевле лететь из аэропортов Харькова и Одессы. Цены начинаются от 3,5 тыс. грн на середину июля.
Цена билетов на чартерные перелеты начинается от 4 тыс. грн.
Пакетный тур в Турцию
В страну можно улететь, как самостоятельно, так и пакетным туром через туроператора.
В пакетный тур входит:
- бронирование гостиницы;
- перелет и трансфер в отель;
- страхование;
- акционные предложения от туроператора.
Отели Турции
В этом году в отелях Турции начали отказываться от предыдущего формата питания all-inclusive и переходят на форматы комплексного меню.
Кроме этого гостинице перед работой должны получить сертификат здоровья. Без него работать они не смогут.
Пакетные туры в отели имеют одни из самых демократичных цен. Их стоимость начинается от 7 тыс. грн за человека.
Fun&sun Comfort Beach Resort 5*
Отель в центре города Кемер. Рекомендуют для компаний, пар и любителей веселого и энергичного отдыха.
Стоимость: от 28 тыс. грн (за двоих).
Ozkaymak Incekum Hotel
Отель на берегу Средиземного моря в городе Алания. С одной стороны вид на море, а с другой на Аланские горы. Предлагает гостям просторные номера и полное обслуживание.
Стоимость: от 32,5 тыс. грн (за двоих).
Sesin Hotel
Расположенный в 120 м от песчано-галечных пляжей Мармариса. В отеле размещения одиноких мужчин запрещено.
Стоимость: от 35 тыс. грн (за двоих).
Аренда апартаментов
В Турции есть возможность арендовать апартаменты и квартиры в курортных городах.
В Кемере цена за квартиру начинается от 1,5 тыс. грн в сутки, в Мармарисе — 1,6 тыс. грн.
В Стамбуле можно арендовать жилье за 1,3 тыс. грн в сутки.
Посольство Украины в Турции
В Турции действует генеральное консульство Украины в столице Анкаре. Контакты: тел: +90 212 662 25 41; е-mail: ukrist@superonline.com, gc_tr@mfa.gov.уа.
Проблемы туристов можно решить в консульстве Украины в Анталии. Контакты: тел: + 90-242-312-33-77, e-mail: gc_tra@mfa.gov.уа.
Третье дипломатическое учреждение — почетное консульство в Измире. Контакты: тел: +90 232 42 12 141, e-mail: info@ukraynaizmir.com
Для туристов в МИД Украины советуют зарегистрироваться на ресурсе Друг. Туда нужно внести данные о себе и контакты. Ресурс будет рассылать все важные сообщения.
В случае проблем звоните на горячую линию МИД Украины: +38-044-238-16-57 или пишите на электронную почту — cons_or@mfa.gov.ua.
Украинцы в Турции могут находиться 90 дней по украинскому паспорту.
Источник: tui.ua, avia.tripmydream, МЗС, Вooking.com
Фото: Dreamstime, tui.ua