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Факты / Lifestyle

День ангела Александра: поздравления в открытках и СМС

День ангела Александра празднуют 11 августа. С греческого языка это имя означает защитник и мужчина.

Александры отличаются упорством и стремлением к достижению поставленной цели. Также они являются справедливы людьми и умеют управлять рабочим коллективом.

Мужчины с таким именем, которые родились летом, хорошие семьянины. Они отлично выполняют роль отца.

Факты ICTV собрали лучшие поздравления в открытках и СМС с Днем ангела Александра.

*****

Саша, с днем  рождения тебя!
Поздравляем и желаем сильно:
Чтобы был здоров и бодр,
Был любимый и любил,
Проблемы все преодолевал,
А ангел, чтобы тебя оберегал!

*****

Дорогой Александр, поздравляем тебя с Днем ангела! Пусть от всех бед и неудач спасает тебя твой охранник! Чтобы на пути попадались только хорошие люди и верные друзья!

*****

Александр, с Днем ангела! Желаем большого счастья, крепкого здоровья, безграничной любви и верных друзей.

*****

Александр, прими наши поздравления,
Ко дню ангела наши пожелания,
Пусть успех не покинет в работе,
И всегда ты с ним живи.

К вершинам высоких стремись,
Сил тебе их покорять.
Пусть от любви будут крылья,
И счастье будет с тобой.

*****
Поздравляем с Днем ангела! Пусть твой ангел-хранитель всегда следует с тобой, защищает от неудач и падения. Ведет на верный и правильный путь.

Привітання з днем ангела Олександра

Привітання з днем ангела Олександра Привітання з днем ангела Олександра Привітання з днем ангела Олександра Привітання з днем ангела Олександра

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