Гороскоп на 11 августа 2020 для всех знаков зодиака советует Скорпионам и Стрельцам покрепче стоять на земле, Весам отложить покупки, а Ракам – все коварные планы.

Овен. Перевернутая Тройка пентаклей

Что бы ни ждало сегодня Овнов по гороскопу на 11 августа, им лучше работать над этим в одиночестве. Совещания сегодня растягиваются, как слаймы, окружающие внимательны, как золотые рыбки. Просто делайте то, что делаете, как умеете, без советов и помощи.

Телец. Четверка посохов

Напротив, ощущение людей вокруг и как они помогут и поддержат – то, что определяет сегодня день Тельцов. Помните, что вы не одни и не бойтесь обращаться за помощью, если она вам нужна. Тогда любые проблемы вторника растают, как звезды летним утром.

Близнецы. Рыцарь мечей

Близнецы полны решительности и готовы стоять до последнего. Принципы для вас сегодня важнее всего, и это прекрасный настрой для дня. Только помните иногда проверять, нужна ли ваша защита окружающим и за те ли ценности вы отправляетесь в бой.

Рак. Перевернутая Семерка мечей

Для Раков все тайное сегодня становится явным. Будь то проезд в автобусе без талончика или похищение века, повремените. Сегодня поступайте честно и открыто. Любая попытка юлить и врать сыграет против вас. Есть и хорошая новость: вы тоже четко видите даже толику лжи.

Лев. Туз чаш

Львам сегодня предстоит чувствовать чувства – и в основном хорошие. Это будет интерес, и он захватит вас и потащит за собой. Будет это интерес к человеку, знанию, профессии, хобби – не так уж важно. Но что-то новое войдет сегодня в вашу жизнь и останется в ней надолго.

Дева. Паж мечей

Неукротимое любопытство поймало Дев на крючок и лишило покоя. Лучшее, что вы можете сегодня сделать, это прочитать гороскоп на 11 августа для всех знаков зодиака и напоминать себе иногда притормаживать. Иначе вы слишком быстро выгорите, и любопытство сменится усталостью и чувством бессилия.

Весы. Девятка пентаклей

Весы во вторник накроет желанием тратить. Тратить свое, заслуженное, на вещи для себя, которые вы тоже заслужили. Это желание может перерасти в безобразное транжирство, которое на следующий день отзовется сожалением. Потому обо всех покупках думайте сегодня дважды, а еще лучше, сложите их в корзину и перенесите на неделю. Тогда и решите, нужна вам эта вещь или нет.

Скорпион. Паж чаш

Мечты сегодня одновременно мешают и помогают Скорпионам жить. Помогают, потому что заставляют двигаться вперед, навстречу своему прекрасному будущему. Мешают, потому что это будущее прекрасно настолько, что встречи с реальностью не переживет. Нащупайте землю и постарайтесь не отрываться от нее слишком уж сильно.

Стрелец. Императрица

Стрельцов очень тянет к земле. По возможности съездите на природу. Если нет, то купите на рынке огурцов, чтобы пахли землей, приготовьте что-то, что больше всего любили в детстве, расскажите кому-нибудь семейную легенду. Все, что заставляет вспомнить о корнях, даст вам сил.

Козерог. Перевернутый Король чаш

Гороскоп на 11 августа 2020 советует Козерогам не слушать никаких советов, кроме этого одного. Советы, которые вы услышите сегодня, продиктованы личной выгодой, страхом, завистью – чем угодно, кроме желания помочь.

Водолей. Смерть

К Водолеям прилетел их личный ветер перемен. Он может казаться пугающим, но постарайтесь не бояться его. Он вынесет из вашей жизни все, чего в ней быть не должно, и оставит только самое главное, с чем вам будет проще и приятнее идти в будущее.

Рыбы. Двойка пентаклей

Мир меняется быстро, но Рыбы меняются еще быстрее. Сегодня вы можете делать быстрее, чем думать, и так и должно быть. Это ваше чутье и интуиция помогают вам, именно так вы справитесь со всем, что захочет швырнуть в вас вторник. Просто поверьте себе и не сомневайтесь в том, что делаете.

Гороскоп на август

Известная украинская астролог Марина Скади поделилась с Фактами ICTV подробным гороскопом на август 2020 и рассказала, чего стоит ожидать знакам зодиака в последнем месяце лета.

В начале августа ситуация будет довольно напряженной, однако во второй половине месяца будет много приятных сюрпризов, люди почувствуют радость и полноту счастья.

Наиболее выгодным месяц станет для Близнецов, Стрельцов и Рыб.

Источник: А как вам такой расклад