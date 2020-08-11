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Когда День шахтера Украины 2020 — дата

День шахтера в Украине традиционно празднуют 30 августа.

В этот день принято поздравлять работников угольной промышленности страны.

Факты ICTV рассказывают историю праздника шахтеров.

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День шахтера Украины 2020 — дата и история

Символом Дня шахтера стал Алексей Стаханов, который в 1935 году побил рекорд в добыче угля за одну рабочую смену.

После распада Советского Союза праздник продолжили праздновать в России, Беларуси, Эстонии и Казахстане.

В Украине День шахтера официально был установлен в 1993 году.

Некоторые города на Донбассе в День шахтера также отмечают и день города.

Календарь праздников на июль 2020

В полном календаре праздников на июль 2020 собраны все важные даты второго месяца лета.

В июле 2020 украинцы будут работать 23 дня, выходных в этом месяце — всего восемь.

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