День шахтера Украины 2020 — дата и история

День шахтера в Украине традиционно празднуют 30 августа.
В этот день принято поздравлять работников угольной промышленности страны.
Факты ICTV рассказывают историю праздника шахтеров.
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Символом Дня шахтера стал Алексей Стаханов, который в 1935 году побил рекорд в добыче угля за одну рабочую смену.
После распада Советского Союза праздник продолжили праздновать в России, Беларуси, Эстонии и Казахстане.
В Украине День шахтера официально был установлен в 1993 году.
Некоторые города на Донбассе в День шахтера также отмечают и день города.
Календарь праздников на июль 2020
В полном календаре праздников на июль 2020 собраны все важные даты второго месяца лета.
В июле 2020 украинцы будут работать 23 дня, выходных в этом месяце — всего восемь.