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Когда Преображение Господне 2020 — дата

Преображение Господне 2020 отмечают 19 августа. Этот праздник имеет постоянную дату.

Согласно традиции, это — один из двунадесятых праздников. Он относится к 12 главным событиям из жизненного цикла Иисуса Христа и Богородицы.

В этот день Сын Божий явил свое величие ученикам во время молитвы. Он показал, что в нем два начала — божественное и человеческое.

Читайте: Преображение Господне: история праздника

В народе этот праздник называют Яблочным спасом. Его приурочили к сбору урожая яблок.

Ранее в этот день ходили в церковь и молились. Также в эту дату было принято освящать яблоки.

Календарь церковных праздников

В августе православных христиан ждет ряд праздников, среди которых три спаса — Медовый, Яблочный и Ореховый.

Кроме того, в этом месяце будет Успенский пост. Он начнется 14 августа и продлится две недели.

Подробную информацию смотрите в календаре церковных праздников на август 2020.

Фото: Pixabay

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