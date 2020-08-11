В честь Николая Чудотворца есть несколько праздников, но большинство верующих знают только два: 19 декабря — день смерти святого, когда малышам кладут подарки под подушки, и 22 мая — перенесение мощей святого в город Бар.

Рождество Николая Чудотворца (11 августа) – это более серьезный праздник. Люди идут в церковь и проводят торжественные молебны в память о святом.

Сам праздник, кстати, появился примерно в IX веке на территории Киевской Руси.

Рождество Николая Чудотворца: история праздника

Святой Николай родился в 258 году в городе Патаре на юге малоазийского полуострова. Сейчас это территория Турции. Его родители долго не имели детей и все время молили Бога о ребенке. Он услышал их молитвы и послал сына, но попросил взамен, что тот посвятит себя религии.

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Чудотворные способности мальчика проявились уже в день рождения — он исцелил свою мать после родов, когда она чуть не умерла. А во время крещения Николай простоял в купели три часа, отдавая честь Пресвятой Троице.

Всю свою жизнь святой исцелял больных, боролся за справедливость, проповедовал слово Божие. Он прожил очень долгую жизнь и умер в преклонном возрасте. Его тело осталось нетленным, это и подтвердило святость Николая Чудотворца.

О чем молятся Николаю Чудотворцу

Николай Чудотворец среди православных христиан считается наиболее почитаемым святым. Молитвы к нему никогда не остаются без ответа.

К нему обращаются в различных жизненных ситуациях. Например, если собираются в путешествие, просят об удачной поездке, больные — об исцелении от недугов, а девушки — об удачном замужестве.

Также Николая просят об избавлении от голода.

Традиции праздника

Каких-либо примет или запретов в этот день нет, поскольку праздник вернулся к нам совсем недавно. Но наверняка подойдут и те, которые традиционны для других дней, когда почитается этот святой.

Интересно, что в день Николая церковь не запрещает убирать в доме или шить.

Однако, по народным поверьям, в этот день нельзя никому давать в долг.

В то же время считается, что все долги в день святого Николая нужно отдать.

Календарь праздников на август

В календаре церковных праздников на август 2020 насчитывается семь праздников: Ильин день, День памяти великомученика и целителя Пантелеимона, Медовый Спас, Яблочный Спас, окончание Успенского поста, Успения Пресвятой Богородицы и Ореховый Спас.