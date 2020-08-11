Стив Возняк: биография и состояние сооснователя Apple

Одному из основателей Apple Стиву Возняку 11 августа исполнилось 70 лет. Однако известен он в мире не только тем, что является легендарным инженером и программистом, но и тем, что считает себя украинцем.

Биография Стива Возняка

Родился Стив Возняк в 1950 году в городе Сан-Хосе (Калифорния, США). Его отец Фрэнсис работал инженером в ракетной корпорации Lockheed, поэтому начал с раннего детства знакомить сына с электроникой.

Окончив школу, Стив поступил в Калифорнийский университет в Беркли, но на втором курсе взял академический отпуск.

Но все же в 1986 году окончил университет и получил степень бакалавра компьютерных технологий и электротехники. Но к тому времени с 1975 года начал работать в компании Hewlett-Packard, где проектировал калькуляторы.

Создание Apple

Когда в начале 1975 года появился первый персональный компьютер Altair 8800, то Возняк не мог позволить себе потратить $400, поэтому собрал собственный, используя готовый микропроцессор от компании Motorola и несколько модулей памяти.

Тогда же его друг Стив Джобс предложил Возняку создать модель компьютера, которая будет ориентироваться на запросы любителей и энтузиастов компьютерного дела. В гараже, который принадлежал родителям Джобса, двое друзей создали компьютерную плату, которая стала прототипом компьютера Apple I.

Уже через год, в 1976 году, Джобс и Возняк основали компанию Apple Computer, Inc. (ныне — Apple Inc.), которую зарегистрировали в 1977 году. Тогда Возняк покинул Hewlett-Packard и стал вице-президентом в Apple Computer.

Читайте: Apple, Google и Microsoft: топ-10 самых дорогих брендов мира по версии Forbes

Первым продуктом компании стал компьютер Apple I, который стоил $666,66. Стив Возняк написал большую часть программного обеспечения, которое работало на Apple. В частности, его авторству принадлежит продвинутый язык программирования Calvin.

В начале 1981 года Возняк попал в авиакатастрофу, поэтому покинул фирму до 1983 года. По возвращении он проработал еще два года. Сейчас Возняк занимает должность консультанта с символической зарплатой и владеет пакетом акций.

Украинское происхождение американского гения

Говорить о том, что Стив Возняк имеет украинское происхождение, начали после выхода в 2007 году энциклопедического справочника Галактика Украины. Украинская диаспора: выдающиеся фигуры журналиста Виталия Аблицова.

Именно в этой работе речь шла о том, что родители Стива являются выходцами из Буковины.

Согласно другим источникам, отец его родился в Калифорнии, но первым предком Стива по отцовской линии, который иммигрировал в США, был его прадед Юрий (Джордж) Возняк. Якобы он родился на территории одной из империй, в состав которой тогда входили значительные украинские этнические территории.

Но уже в сентябре 2017 года во время выступления на Olerom Forum 1 в Киеве Стив Возняк дал окончательный ответ относительно своего этнического происхождения:

— Многие у меня спрашивает: Стив, ты поляк? Потому что моя фамилия Возняк. Я отвечаю: Нет, я украинец.

Состояние Возняка

Состояние Стива Возняка составляет около $100 млн. В одном из интервью он говорил, что с самого начала не был заинтересован в деньгах.

— Я не хотел быть рядом с деньгами, потому что они могут исказить ваши ценности.

Также он получает зарплату от корпорации Apple в размере $50 в неделю. Все потому, что Возняк остается сотрудником компании, поскольку, согласно организационной структуре, он технически до сих пор подчиняется только Стиву Джобсу.