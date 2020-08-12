В церковном календаре на август 2020 будет множество праздников. В этом месяце почитают память пророка Илии (2 августа). Согласно верованиям, он имеет власть над погодой – дождями и засухами.
Память трех святынь Животворящего Креста Господня, образа Спасителя и иконы Владимирской Божьей Матери чтят 14 августа. В этот день начинается Успенский пост – Медовый Спас. Заканчивается он 27 августа.
Еще один большой церковный праздник в августе – Успение Пресвятой Богородицы.
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Список церковных праздников на август 2020
- 2 августа, воскресенье — Ильин день;
- 9 августа, воскресенье — День памяти великомученика и целителя Пантелеймона;
- 14 августа, пятница — Медовый Спас или Маковея (начало Успенского поста);
- 19 августа, среда — Преображение Господне или Яблочный Спас;
- 27 августа, четверг — окончание Успенского поста;
- 28 августа, пятница — Успение Пресвятой Богородицы;
- 29 августа, суббота — Третий Спас (ореховый).
Успенский пост
Многодневный Успенский пост, который начинается 14 августа и заканчивается 27 числа этого же месяца, наступает через месяц после Апостольского поста.
Согласно установленному посту, в понедельник, среду и пятницу разрешается только сухоядение. Горящую еду без масла можно употреблять во вторник и четверг. Уже в субботу и воскресенье верующие могут употреблять пищу с растительным маслом.
19 августа отмечается Преображения Господне. Поэтому разрешается и рыба. В церковном календаре на 2020 год есть множество праздников. Церковный календарь поможет определиться, когда начинается и заканчивается определенный пост, укажет даты однодневных постов и поминальных дней в 2020 году.