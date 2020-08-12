В лунном календаре на август 2020 будет много благоприятных дней. В последнем месяце лета у многих будут складываться отношения с коллегами. Будет улучшенная мыслительная деятельность.

Лунный календарь на август 2020 поможет определить вам благоприятные и опасные дни.

Что и когда стоит делать по лунному календарю на август, читайте на Фактах ICTV.

Лунный астропрогноз на 1 августа

Удачное время для решения сложных вопросов, хорошо будут складываться дела на работе. В этот день стоит внимательнее относиться к деталям, именно они и помогут сделать непростой выбор.

Лунный астропрогноз на 2 августа

Один из нейтральных дней. Астрологи рекомендуют не обращать внимания на пустяки и не тратить энергию. Есть вероятность, что этот день многое изменит в карьере.

Лунный астропрогноз на 3 августа

Хороший день для новых начинаний. Финансовые дела лучше перенести на более благоприятный день. Возможны конфликты на работе, однако их можно легко загладить.

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Лунный астропрогноз на 4 августа

Благоприятный день для любой умственной и творческой деятельности. Все будет складываться как нельзя лучше, но стоит для этого приложить максимум усилий.

Лунный астропрогноз на 5 августа

В этот день стоит заниматься делами, требующими конкретики. Без осложнений будут идти дела, где необходимы консультации юристов. Финансовые операции будут успешными.

Лунный астропрогноз на 6 августа

Гармоничный день. В этот день все будет идти спокойно. Низкие риски, что будут сложности на работе. Для того чтобы все складывалось дальше хорошо, рекомендуется правильно расставить приоритеты.

Лунный астропрогноз на 7 августа

В этот день ослаблена концентрация внимания, поэтому важные встречи лучше перенести. Рекомендуется потратить время на активный отдых. Правда, дела, где нужны капиталовложения, будут удачно складываться.

Лунный астропрогноз на 8 августа

Один из опасных дней. Рекомендуется оставаться дома и не заключать важных сделок. Самый неблагоприятный день для заключения брака. Самочувствие у многих будет нормальным.

Лунный астропрогноз на 9 августа

Астрологи рекомендуют отложить дела, которые требуют точности и продуманности. Высокие риски любого рода конфликтов. Прекрасное время для избавления от вредных привычек.

Лунный астропрогноз на 10 августа

В этот день все стабилизируется. Финансовые проблемы быстро решатся, а проблемы с коллегами на работе наладятся. У многих будет проявляться склонность к лени.

Лунный астропрогноз на 11 августа

Нейтральный день для любых начинаний. Есть высокие шансы, что вы получите повышение, только стоит четко продумать план общения с руководством.

Лунный астропрогноз на 12 августа

В этот день хорошо будут идти дела с недвижимостью, у многих будет усиленной мыслительная способность. Не самое удачное время для проведения финансовых сделок.

Лунный астропрогноз на 13 августа

Удачное время для энергичных дел. Увеличенная интеллектуальная активность благотворно сказывается на делах, требующих мгновенного принятия решений.

Лунный астропрогноз на 14 августа

Можно смело заниматься любыми финансовыми делами, а также заключать важные сделки. Хороший день для планирования будущего.

Лунный астропрогноз на 15 августа

Нейтральный день. Астрологи рекомендуют заниматься кропотливой работой и делами, которые требуют особой вдумчивости.

Лунный астропрогноз на 16 августа

Опасный день для кредитования и дачи денег взаймы. Нужно четко разработать план, как распоряжаться финансами дальше.

Лунный астропрогноз на 17 августа

У многих в этот день повышается эмоциональная чувствительность, поэтому рекомендуется тактичнее и внимательнее относиться к близким людям, это пойдет вам лишь на пользу.

Лунный астропрогноз на 18 августа

Хорошее время для занятий спортом и другими энергичными делами. Многих в этот день будет тянуть к авантюрам, однако стоит контролировать необдуманную рискованность.

Лунный астропрогноз на 19 августа

Удачный день для усердной работы. У многих будет хорошо продвигаться работа, учеба любое повышение квалификации.

Лунный астропрогноз на 20 августа

В этот день у многих обостряется интуиция, она позволяет отличать союзников от недругов. Астрологи рекомендуют правильно подбирать слова и контролировать эмоции.

Лунный астропрогноз на 21 августа

Время для усердной работы и осознанности. Успешны любые банковские операции и операции с недвижимостью.

Лунный астропрогноз на 22 августа

Успешный день для плодотворного сотрудничества. Однако все важные вопросы рекомендуется перенести на другой, более удачный день.

Лунный астропрогноз на 23 августа

Нейтральный день. Рекомендуется избегать конфликтных ситуаций и находить общий язык с коллегами. Возможны проблемы со здоровьем, однако для решения этой проблемы достаточно просто отдохнуть.

Лунный астропрогноз на 24 августа

Время для принятия самых ответственных решений, хороший день для разработки бизнес-планов. Однако следует правильно расставить приоритеты.

Лунный астропрогноз на 25 августа

Хороший день. Можно смело возлагать на себя всевозможные обязательства, которые окажутся посильными.

Лунный астропрогноз на 26 августа

В этот день лучше поехать к родителям и уделить должное внимание семье. Правильно расставленные приоритеты в дальнейшем смогут привести к успеху.

Лунный астропрогноз на 27 августа

Не лучший день для общения с государственными органами. Высокая вероятность, что будут задержки и проблемы с прибылью.

Лунный астропрогноз на 28 августа

Опасный день. Необходимо контролировать свои эмоции и сдерживать гнев, который можно выпустить на окружающих.

Лунный астропрогноз на 29 августа

Отличный день для любви и духовных поисков себя. Отношения с возлюбленным перейдут на более высокий уровень.

Лунный астропрогноз на 30 августа

Отличный день для саморазвития и получения новых навыков. Хорошо заниматься самообразованием, стоит больше времени также уделить близким.

Лунный астропрогноз на 31 августа

Опасный день для любовных и других отношений. Повышена вероятность конфликтов и разногласий в деловой сфере.

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