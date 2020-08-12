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Факты / Lifestyle

Международный день молодежи — поздравления в открытках

Международный день молодежи отмечается ежегодно 12 августа, а установлен праздник Генеральной Ассамблеей ООН 17 декабря 1999 по предложению Всемирной конференции министров по делам молодежи.

С Международным днем молодежи можно поздравить детей, внуков или племянников. Им можно отправить праздничную открытку или картинку, чтобы несмотря на карантин поднять настроение.

Факты ICTV сделали эксклюзивные открытки с Днем молодежи 2020.

Читайте: Календарь неофициальных праздников на 2020 год

(Українська) День молодежи — поздравления в открытках (Українська) День молодежи — поздравления в открытках (Українська) День молодежи — поздравления в открытках (Українська) День молодежи — поздравления в открытках (Українська) День молодежи — поздравления в открытках

Ежедневно в Украине отмечаются различные церковные праздники. Факты ICTV собрали полный церковный календарь на 2020 год, где также есть перечень поминальных дней и постов.

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