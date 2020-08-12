В среду, 12 августа, в Одессе из-за сильных дождей образовались реки на дорогах.

В результате непогоды в Одессе возникло несколько отдельных локаций, где случилось подтопление на улицах Приморской и Черняховского. Над устранением проблемы работала техника КП Городские дороги.

Из-за сильных порывов ветра на контактную сеть города падали ветки деревьев, в результате чего в Одессе на некоторое время перестали работать троллейбусные маршруты №7,9,10,11,13. Из-за того, что дерево упало на рельсы, временно остановили работу трамвая №17.

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Согласно сообщению горсовета, сейчас движение на дорогах восстановлено.

Погода в Одессе

С 13 по 16 августа в Одессе синоптики прогнозируют теплую, местами жаркую погоду. Температура днем будет достигать от 22 до 30 градусов, ночью жара спадет до отметки 18. В Одессе ясная погода будет держаться с завидным постоянством, хотя днем возможна непродолжительная оккупация неба облаками.

В Украине погода в августе 2020 будет достаточно жаркой и засушливой в первой половине месяца, а после 18 числа похолодает.