PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Lifestyle

Реки на дорогах и сильный ветер: Одессу затопили сильные ливни

В среду, 12 августа, в Одессе из-за сильных дождей образовались реки на дорогах.

В результате непогоды в Одессе возникло несколько отдельных локаций, где случилось подтопление на улицах Приморской и Черняховского. Над устранением проблемы работала техника КП Городские дороги.

Из-за сильных порывов ветра на контактную сеть города падали ветки деревьев, в результате чего в Одессе на некоторое время перестали работать троллейбусные маршруты №7,9,10,11,13. Из-за того, что дерево упало на рельсы, временно остановили работу трамвая №17.

Читайте: До +26 и без ливней: прогноз погоды на неделю в Украине (КАРТА)

Согласно сообщению горсовета, сейчас движение на дорогах восстановлено.

Погода в Одессе 

С 13 по 16 августа в Одессе синоптики прогнозируют теплую, местами жаркую погоду. Температура днем будет достигать от 22 до 30 градусов, ночью жара спадет до отметки 18. В Одессе ясная погода будет держаться с завидным постоянством, хотя днем возможна непродолжительная оккупация неба облаками.

В Украине погода в августе 2020 будет достаточно жаркой и засушливой в первой половине месяца, а после 18 числа похолодает.

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка