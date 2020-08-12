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Какой сегодня праздник: традиции, запреты и приметы

12 августа вошло в историю несколькими знаковыми событиями. В этот день празднуют Международный день молодежи и день слонов, а в США в этот день слушают виниловые пластинки.

Именины в этот день отмечают Валентин, Петр, Герман, Павел, Клара, Леонид, Иван, Максим, и Анатолий.

Читайте: Календарь государственных праздников на 2020 год

Для Украины этот день также знаковый — в 1999 году в стране закрыли все вытрезвители.

Также в этот день были следующие события:

  • 1851 — американец Исаак Зингер запатентовал швейную машинку с ножным приводом;
  • 1865 — британский хирург Джозеф Листер впервые использовал во время операции карболовую кислоту, чтобы дезинфицировать инструменты и руки;
  • 1896 — на реке Клондайк впервые нашли золото;
  • 1918 — в США запретили продажу спиртного на железнодорожных вокзалах;
  • 1919 — начало наступления объединенных армий УНР на Киев и Одессу;
  • 1949 — подписан Женевские конвенции о защите жертв войны;
  • 1962 — космонавт Павел Попович полетел в космос;

народные приметы

  • если погода прохладная — не стоит ждать дожди;
  • если сегодня идет дождь, то осадки задержат на несколько дней.

В этот день нельзя ходить босиком по росе и заниматься тяжелым физическим трудом.

Календарь праздников в августе

В августе много праздничных дней. Согласно церковному календарю на август, православные христиане будут праздновать три Спаси — Медовый, Яблочный и Ореховый.

Также в этом месяце пройдет большой Успенский пост.

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