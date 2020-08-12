12 августа вошло в историю несколькими знаковыми событиями. В этот день празднуют Международный день молодежи и день слонов, а в США в этот день слушают виниловые пластинки.
Именины в этот день отмечают Валентин, Петр, Герман, Павел, Клара, Леонид, Иван, Максим, и Анатолий.
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Для Украины этот день также знаковый — в 1999 году в стране закрыли все вытрезвители.
Также в этот день были следующие события:
- 1851 — американец Исаак Зингер запатентовал швейную машинку с ножным приводом;
- 1865 — британский хирург Джозеф Листер впервые использовал во время операции карболовую кислоту, чтобы дезинфицировать инструменты и руки;
- 1896 — на реке Клондайк впервые нашли золото;
- 1918 — в США запретили продажу спиртного на железнодорожных вокзалах;
- 1919 — начало наступления объединенных армий УНР на Киев и Одессу;
- 1949 — подписан Женевские конвенции о защите жертв войны;
- 1962 — космонавт Павел Попович полетел в космос;
народные приметы
- если погода прохладная — не стоит ждать дожди;
- если сегодня идет дождь, то осадки задержат на несколько дней.
В этот день нельзя ходить босиком по росе и заниматься тяжелым физическим трудом.
Календарь праздников в августе
В августе много праздничных дней. Согласно церковному календарю на август, православные христиане будут праздновать три Спаси — Медовый, Яблочный и Ореховый.
Также в этом месяце пройдет большой Успенский пост.