День ангела Владимира празднуют 13 августа.

Это имя имеет славянские корни и означает “владеть миром” или “знатный властитель”.

До 988 года, когда произошло крещение Киевской Руси, имя Владимир считали языческим. После этого выдающегося события его канонизировали.

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Для Владимиров характерные тонкое чувство юмора, приветливость, хорошая интуиция и сила воли. Также считается, что мужчины с таким именем любят порядок и чистоту и привыкли планировать свою жизнь.

Факты ICTV собрали лучшие поздравления ко Дню ангела Владимира в открытках и СМС.

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Владимир, с Днем ангела тебя! Пусть твой ангел-хранитель сопровождает тебя повсюду и всегда. Не теряй сил и упорства!

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С Днем ангела, Владимир! Крепкого здоровья, верных друзей, любви. Желаем только побед на жизненном пути!

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Поздравляем! Сегодня твой день! Карьерного роста, преодоление любых препятствий и удачи во всех начинания и пусть твой ангел поможет тебе в этом.

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Владимир, поздравляем тебя с днем рождения! Пусть твоя жизнь будет наполнена только счастьем, постоянным везением и верой в себя.

Календарь праздников на август

В календаре на август 2020 насчитывается много праздников. В этом месяце отмечается главный государственный праздник — День независимости Украины. Он состоится 24 августа и приходится на понедельник, поэтому украинцы будут иметь дополнительный выходной и отдыхать три дня подряд.

Кроме этого, в августе будут праздновать 15 выдающихся дат, три из которых являются международными.