С каждым днем весны становится все теплее, и это удачное время, чтобы освежить базовый гардероб.

Факты ICTV расскажут о модных трендах 2020 года. Этот сезон принес модницам немало разнообразия. Актуальными будут и строгие костюмы в мужском стиле, и яркие принты в стилистике 1960-х, и соблазнительные корсеты.

Принты в стиле 1960-х

В этом сезоне актуальны яркие принты в стиле 1960-х. Они появились в новых коллекциях Prada, Louis Vuitton, Christopher Kane. Особенно удачно узоры в стилистике ретро смотрятся в формате коротких платьев или костюмов-двоек. Можно смело сочетать несколько принтов в одном образе.



Костюмная ткань

Дополните гардероб юбками, брюками и пиджаками из костюмной ткани. Мужской стиль остается на пике популярности в новом сезоне. В моде 2020 года – костюмы-тройки, юбки-миди и брюки-макси. Их обязательно следует разбавить кожаными аксессуарами – ремнями или небольшими сумочками.



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Диско-воротник

Дополните базовый гардероб рубашкой с длинным острым воротником, как носили в 1970-х. Они удачно сочетаются с блайзерами, юбками-миди и удлиненными цветными брюками. Новый тренд недавно появился в коллекциях Saint Laurent, Paco Rabanne.



Белые костюмы

Белый костюм – маст-хэв этого сезона. Он должен быть свободного кроя и тогда подойдет для любого случая – в офис, для выхода в свет или встречи с друзьями.

Выбирайте модели с квадратным силуэтом из плотной ткани. Чтобы образ не получился скучным, дополните его яркой блузой или оригинальными туфлями.



Яркая кожа

Яркие цвета в 2020 году будут в тренде. Особенно актуальны кожаные вещи – плащи, платья, костюмы, брюки в смелых оттенках. Дизайнеры Bottega Veneta, Marni, Tod`s в новых коллекциях используют оранжевый, зеленый, лавандовый.



Кроше

Смело носите вязаные вещи – топы, мини-платья, юбки-миди. Одежда, сделанная в технике кроше, сегодня на пике популярности. Такой смелый и неординарный стиль представлен в коллекциях Fendi, Altuzarra, Salvatore Ferragamo. Дословно с французского кроше переводится как бабушкин крючок.



Шорты-бермуды

Еще один-тренд – шорты-бермуды из костюмной ткани. Их можно надеть куда угодно – в офис, на свидание и даже на шоппинг. Шорты элегантно сочетаются с удлиненным пиджаком, легкой блузой или футболкой. Бермуды в этом сезоне представлены в коллекциях Givenchy и Chloé.



Костюмный жилет

В этом сезоне не обойтись без жилета, пошитого из костюмной ткани. Этот аксессуар прекрасно сочетается с брючным костюмом, шелковыми блузами и даже джинсами.

Чтобы создать более романтичный стиль, выбирайте трикотажные жилеты в сочетании с платьями и юбками-разлетайками.

Корсеты

Соблазнительный лук в 2020 году остается в тренде. Подчеркнуть достоинства фигуры поможет корсет. Этот элемент гардероба присутствует в коллекциях Olivier Theyskens, Dion Lee, Burberry.

Корсеты сочетаются практически с любым элементом гардероба – от платья до брюк и юбки-миди. Надевайте их на свидание или для выхода в свет, чтобы подчеркнуть природную сексуальность и покорить сердце вашего избранника.

Ультракороткие шорты

Как только потеплеет, брюки можно заменить ультракороткими шортами. Они присутствуют в коллекциях Chanel, Salvatore Ferragamo.

В моде модели из костюмной и трикотажной ткани плотной текстуры. Этот элемент гардероба не просто стильный, но и удобный. В шортах можно сходить в кино, на шоппинг или встретиться с подругами на кофе.

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