PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Lifestyle

Погода в Украине 13 августа (КАРТА)

Прогноз погоды в Украине на 13 августа свидетельствует, что на всей территории страны будет солнечно и безоблачно.

На Западе температура воздуха будет держаться на уровне +25 градусов днем.

На Севере синоптики прогнозируют до +19 днем и до +13 ночью.

В Киеве температура будет колебаться от +20 до +22 градусов тепла.

погода 13 серпня

Читайте: Похолодает: погода на август 2020

В восточных областях страны ожидается до +23 градусов днем.

На Юге синоптики прогнозируют от 25 днем до +17 ночью.

Погода на осень 2020

Прогноз погоды на осень 2020 говорит, что лето задержится в Украине до конца сентября.

Повышение среднегодовой температуры воздуха в стране опережает эти же цифры в мире.

Вероятность того, что зима будет очень морозной составляет менее 10%.

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка