Прогноз погоды в Украине на 13 августа свидетельствует, что на всей территории страны будет солнечно и безоблачно.

На Западе температура воздуха будет держаться на уровне +25 градусов днем.

На Севере синоптики прогнозируют до +19 днем и до +13 ночью.

В Киеве температура будет колебаться от +20 до +22 градусов тепла.

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В восточных областях страны ожидается до +23 градусов днем.

На Юге синоптики прогнозируют от 25 днем до +17 ночью.

Погода на осень 2020

Прогноз погоды на осень 2020 говорит, что лето задержится в Украине до конца сентября.

Повышение среднегодовой температуры воздуха в стране опережает эти же цифры в мире.

Вероятность того, что зима будет очень морозной составляет менее 10%.