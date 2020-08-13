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Факты / Lifestyle

Солнечно по всей Украине: погода на выходные (КАРТА)

Погода на выходные в Украине предполагается солнечной.

В субботу, 15 августа, почти на всей территории Украины синоптики прогнозируют солнечную погоду, местами облачно. Температура воздуха днем составит от +21° до +26°, ночью — от +10° до +15°.

На Западе пройдут дожди с грозами. Столбики термометров днем поднимутся до +29°, ночью — до +17°.

Читайте: Погода в Украине 13 августа (КАРТА)

погода 15 серпня

В воскресенье, 16 августа, солнечная погода будет во всех областях Украины. На Западе, Севере, Центре и Юге потеплеет. Днем воздух прогреется до +29°, ночью столбики термометров будут показывать от +11° до +18°.

На Востоке будет прохладнее. Днем температура воздуха будет от +21° до +23°.

погода 16 серпня

Погода на август

Погода в августе 2020 будет засушливой в первой половине месяца, а осадков не предвидится. Столбики термометров будут колебаться от +28° до +34°.

Начиная с 18 августа начнется похолодание — ночью температура воздуха составит около +18°. Синоптики прогнозируют дожди с грозами.

Источник: Укргидрометцентр

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