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Какой праздник сегодня, 13 августа

13 августа празднуют Международный день левши. Впервые этот праздник начали отмечать еще в 1992 году.

По народному календарю на 13 августа приходится Евдокима день.

Кто празднует именины: Анна, Степан, Антоний, Василий, Арсений, Вениамин, Юрий, Владимир, Георгий, Евдоким, Иван, Максим, Николай, Сергей.

Народные приметы на 13 августа:

  • Муравьи закрывают вход в муравейник — к дождю.
  • Погода ветреная — ждать зимы снежной.
  • Паутина летает — жарко будет еще долго.
  • Пчелы в поле летят — будет хорошая погода.
  • После Евдокима ласточка гнезда не вьет.

Читайте: Календарь государственных праздников на 2020 год

Что нельзя делать 13 августа:

  • нельзя выбрасывать остатки со стола;
  • нельзя ссориться дома;
  • нельзя путешествовать.

В августе много праздничных дней. Согласно церковному календарю на август, православные христиане будут праздновать три Спаси — Медовый, Яблочный и Ореховый.

Также в этом месяце пройдет большой Успенский пост.

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