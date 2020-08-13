13 августа празднуют Международный день левши. Впервые этот праздник начали отмечать еще в 1992 году.

По народному календарю на 13 августа приходится Евдокима день.

Кто празднует именины: Анна, Степан, Антоний, Василий, Арсений, Вениамин, Юрий, Владимир, Георгий, Евдоким, Иван, Максим, Николай, Сергей.

Народные приметы на 13 августа:

Муравьи закрывают вход в муравейник — к дождю.

Погода ветреная — ждать зимы снежной.

Паутина летает — жарко будет еще долго.

Пчелы в поле летят — будет хорошая погода.

После Евдокима ласточка гнезда не вьет.

Читайте: Календарь государственных праздников на 2020 год

Что нельзя делать 13 августа:

нельзя выбрасывать остатки со стола;

нельзя ссориться дома;

нельзя путешествовать.

В августе много праздничных дней. Согласно церковному календарю на август, православные христиане будут праздновать три Спаси — Медовый, Яблочный и Ореховый.

Также в этом месяце пройдет большой Успенский пост.