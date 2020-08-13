13 августа празднуют Международный день левши. Впервые этот праздник начали отмечать еще в 1992 году.
По народному календарю на 13 августа приходится Евдокима день.
Кто празднует именины: Анна, Степан, Антоний, Василий, Арсений, Вениамин, Юрий, Владимир, Георгий, Евдоким, Иван, Максим, Николай, Сергей.
Народные приметы на 13 августа:
- Муравьи закрывают вход в муравейник — к дождю.
- Погода ветреная — ждать зимы снежной.
- Паутина летает — жарко будет еще долго.
- Пчелы в поле летят — будет хорошая погода.
- После Евдокима ласточка гнезда не вьет.
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Что нельзя делать 13 августа:
- нельзя выбрасывать остатки со стола;
- нельзя ссориться дома;
- нельзя путешествовать.
В августе много праздничных дней. Согласно церковному календарю на август, православные христиане будут праздновать три Спаси — Медовый, Яблочный и Ореховый.
Также в этом месяце пройдет большой Успенский пост.